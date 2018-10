Concejo de Bogotá aprueba plata para el Hospital San Juan de Dios

Los recursos fueron aprobados en primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá y ahora tendrán que ir a debate en la plenaria de la corporación. Lo que se quiere hacer es la reposición y dotación de la nueva Unidad Médica Hospitalaria Especializada (UMHES) Santa Clara y CAPS del conjunto hospitalario San Juan de Dios

Los dineros fueron autorizados por la Comisión de Hacienda, luego de un intenso debate en que representantes de la oposición cuestionaron el proyecto, porque consideraban que aprobar esas vigencias significada dar vía libre a una Asociación Público Privada (APP) con la cual no estaban de acuerdo.



Los concejales que defendieron la solicitud de la alcaldía señalaron que solo se estaban aprobando las vigencias futuras y que la responsabilidad de cuál método utilice para contratar es de la Alcaldía, a través de las secretarías de Salud y Hacienda y de la Empresa de Renovación Urbana, que son las responsables del proyecto.



Por 4 votos a favor y 10 en contra, la comisión derrotó una ponencia negativa que presentó el concejal Juan Carlos Flórez, que no está de acuerdo con autorizar esos recursos a la administración.



La comisión aprobó una ponencia positiva unificada de los concejales María Clara Name y Álvaro Acevedo, que recibió 10 votos a favor y cuatro en contra. Después el articulado obtuvo 9 votos a favor y 5 en contra. Ahora el tema deberá ir a la plenaria.



El concejal Celio Nieves, del Polo, se opuso a la aprobación con el argumento de que el distrito ya supero los límites de vigencias futuras del 2019 que puede comprometer.

En qué consiste la obra

De acuerdo con las explicaciones que entregó la Secretaria de Salud, lo que se quiere hacer en el Hospital San Juan de Dios es desarrollar una construcción de 84.000 metros cuadrados que comprenden el hospital Santa Clara y un Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), donde habrá 46 consultorios y atención en 27 especialidades.



Según la información oficial, esa construcción contará con siete salas de cirugía y le aportará a la ciudad 312 camas nuevas, distribuidas en 136 para medicina interna y 119 para cirugía, además de 35 para cuidados intensivos de adultos y 22 para cuidados intermedios para adultos. También garantizará 50 camillas de urgencia, según la Secretaría de Salud.



La Alcaldía aseguró que este proyecto beneficiará a 360.000 usuarios de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Antonio Nariño, Los Mártires y La Candelaria.

Redacción Bogotá

@BogotáET