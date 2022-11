En la mañana de este sábado se llevó a cabo un plantón en la 72 con 1, en Rosales, debido a que desde el pasado 30 de octubre una mujer que se encontró a un perrito llamado Justin, no quiere devolverlo a su familia.



Debido a la bochornosa situación, la duela del perrito, Paola Murcia creó una petición de rescate en change.org 'Rescate de mi perro Justin'.



Por medio de esa plataforma, Murcia explica que el 30 de octubre una mujer se encontró a su perrito y lo publicó buscando su familia, por lo que la contactó para decirle que es de ella.



No obstante, a pesar de que la ella le ha proporcionado pruebas como fotos, videos y carnet de vacunación, la mujer que se lo encontró se niega a devolvérselo y tampoco se lo dejó ver con la justificación de que las pruebas proporcionadas no son suficientes para constatar que Paola Murcia, es la dueña.



Asimismo, la mujer afectada cuenta que el perrito es es el apoyo emocional de su hijo menor de 13 años, y que él se encuentra muy afectado por la ausencia de su mascota.



Además, indica que desde el 30 de noviembre la mujer que se encontró a Justin corto comunicación con su familia, los bloqueo de todo lado, y al día de hoy no saben nada de ella, ni del paradero del perrito.



"El 23 de noviembre tenía citación en la casa de la justicia para conciliar y llegar a un acuerdo para la entrega de nuestro perro pero no asistió", se lee en la petición creada por Paola Murcia en change.org.

Por eso, la familia que asegura ser dueña de Justin llevó a cabo en la mañana de esto domingo un plantón en Rosales.

A esta hora en la 72 con 1 (Rosales) hay un plantón de la familia de Justin 🐶 porque la señora que lo encontró no lo quiere devolver. Señora, devuelva a Justin!!! 😔😔😔 pic.twitter.com/2J9chftXT0 — La Hija de la Ley ✊🏼✊🏼✊🏼 (@AyMagdalena) November 27, 2022

