La temporada de vacaciones de mitad de año, cada vez esta más cerca, por eso, el Planetario de Bogotá tiene preparada una serie de actividades para el disfrute de todos los bogotanos y viajeros que se encuentren en la ciudad. Tenga en cuenta que hay unas con entrada libre y otras son pagas. Conozca los detalles.



Durante las vacaciones, habrá cursos para niños, jóvenes y adultos, talleres, proyecciones láser de bandas musicales, shows en vivo bajo las estrellas, una exposición multimedia sobre los primates del país, conversatorios sobre astronomía y ciencias del espacio y, por supuesto, la ruta Universo Vivo.



Las actividades empiezan, con la conmemoración del Día Mundial de los Océanos que se realizará en el Planetario del 8 al 11 de junio de manera gratuita. En los próximos días se conocerán los horarios de las funciones.



Los días 6, 14, 20 y 28 de junio se habrá show en vivo bajo las estrellas, un encuentro para recorrer las estrellas y constelaciones con proyecciones del cielo nocturno utilizando La Hormiga, tradicional proyector óptico-mecánico del Planetario. La entrada para es libre hasta completar aforo.



Planetario de Bogotá. Foto: Cortesía Planetario de Bogotá

También, la Misión Quynza del Planetario estará en la localidad de Suba el 11 y 18 de junio con actividades gratuitas como observación por telescopio, talleres, charlas y proyecciones en el Planetario Móvil. El 11 de junio aterrizará en Tribu Art, ubicado en la Carrera 52 No. 107-25 de 2 p. m. a 8 p. m. y el 18 de junio en el Centro Felicidad Fontanar del Río, ubicado en la Calle 145 No. 138A-10, de 10 a. m. a 3 p. m.



De igual manera, se podrá disfrutar de las proyecciones láser de bandas musicales como AC/DC, Soda Stereo, Gorillaz, Coldplay, The Beatles, Queen, Michael Jackson, Cerati, Guns N’ Roses, Metallica, Leyendas del Rock y, para toda la familia, Fantasía Musical. Los días y horarios se podrán encontrar en la página del Planetario.



Esta actividad, tiene un costo de 14.000 pesos para adultos; 12.000 para niños o estudiantes con carné, y 7.000 para adultos mayores o discapacitados.



Planetario nocturno. Foto: Alcaldía de Bogotá

Tenga en cuenta que, además, habrá talleres y cursos pagos para quienes busquen ahondar sus conocimientos sobre telescopios y astronomía, o para que los niños disfruten de la ciencia durante sus vacaciones.



El 17 de junio se realizará el taller Trae tu telescopio para que las personas puedan aprender a armar, cuidar y usar sus equipos de observación astronómica como telescopios y binoculares.



Del 27 al 30 de junio se llevará a cabo las vacaciones infantiles Astrobiología – La vida y lo vivo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde niñas y niños podrán aprender sobre la vida en el universo. También se estará llevando a cabo el curso Un primer viaje por el universo, introducción a la astronomía para jóvenes y adultos del 27 de junio al 1 de julio. Los cupos de cada curso se podrán separar por medio de Tuboleta.



También estará Salvando Primates, una exposición multimedia inmersiva sobre los primates y la biodiversidad de Colombia. Este encuentro estará todos los días de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., así como la Ruta Universo Vivo.



Y, cada sábado a las 10 a. m., la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos – ACDA realizará charlas sobre astronomía y ciencias del espacio gratuitas en el auditorio del escenario.

