¿Sin plan en Nochebuena? Vea estas actividades diferentes en Bogotá

Ya faltan pocos días para celebrar la Navidad y muchos piensan qué hacer en esta fecha. Si usted está buscando un plan diferente a estar en su casa y cenar, aquí le damos algunas opciones con las que podrá sacarle gran provecho a esta fecha.

1. Alumbrado y mercado de las Pulgas Usaquén

Una de las opciones para este 24 de diciembre es ver el alumbrado del parque de Usaquén e ir al mercado de las Pulgas de Usaquén donde encontrarán productos exclusivos y artesanales.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 11:00 a.m - 9:00 p.m.

Dónde: parque de Usaquén

Precio: Gratis

Teléfono: 9260582

Sitio web: http://www.pulgasusaquen.com

2. Maratón de series

Si lo suyo no es ir de fiesta o a cenar , un plan es quedarse en casa, comer crispetas y masmelos y ver series o películas de Navidad, o sus favoritas.



Una de las películas recomendadas es 'Las crónicas de Navidad', que muestra las travesuras de Kate Pierce y su hermano Teddy quienes pretenden grabar a Papá Noel en la Nochebuena. Otra serie recomendadas es 'Mowgli: La leyenda de la selva', que se basa en 'El libro de la selva'. Otra opción es ver ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina (especial Navidad)'. Este es un capítulo especial de esta famosa serie que promete ser tan especial como terrorífico.

3. Spa en familia

Si durante este año no tuvo tiempo para relajarse, ha llegado el momento. Uno de los lugares para eliminar tensiones y recobrar la energía es en AR Spa. Allí ofrecen varios planes y tipos de masaje exclusivos para esta época. Puede elegir el lugar de su preferencia y divertirse con su familia.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 6:00 a. m. - 4: 00 p. m.

Dónde: Av. carrera 60 Nº 22-99

Precio: Desde $80.000 por persona

Teléfono: 743 6692

Sitio web: https://www.hotelesar.com/es/ar-spa



Otra de las opciones es Ylang Spa donde encontrarán un plan especial de diciembre con aromaterapia, exfoliación facial, masaje corporal con uvas, sesión de sauna y turco, aperitivo y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 9:00 a.m . - 3: 00 p.m.

Dónde: Carrera 13a # 106-14

Precio: $200.000 individual y $300.000 en pareja

Teléfono: 2159841

Sitio web: http://www.ylangspa.com

4. Hacer voluntariado

Esta es una época donde puede ser generoso, dar amor y demostrarlo en actividades humanitarias. Por ejemplo, puede darles una cena a habitantes de la calle, regalos a niños de bajos recursos o reunirse con un grupo de amigos y hacer obras artísticas o culturales en hospitales.

5. Cena y fiesta en hoteles

101 park house Bogotá



Para el 24 de diciembre, el Hotel y su chef Henry Oswaldo Acosta, ofrecerán una tradicional cena navideña. Habrá un coctel de bienvenida para los asistentes y posteriormente pasarán a degustar el tradicional bufé navideño y la barra de postres.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 7:00 p. m. - 11 p. m.

Dónde: 101 park house Bogotá, Cra 21 #101 - 10

Precio: $120.000 (adultos) y $60.000 (niños menores de 12 años)

Teléfono: 6000101

Sitio web: http://101parkhouse.com/





Hilton Bogotá (Restaurante La Ventana)



Tablas de encurtidos mediterráneos o salmón curado con frutos del bosque son algunos de los platos que encontrará la cena bufé que el restaurante La Ventana tiene preparado para esta ocasión. Hay también opciones más típicas con tamales de costilla de cerdo, carimañolas de pollo o enyucados. La cena está acompañada con música en vivo, copa de vino blanco de la casa o cerveza. Además, habrá actividades para los niños entre los 5 y 12 años.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 8:30 p. m. - 11 p. m.

Dónde: Hilton Bogotá, Cra 7 #72 - 41

Precio: 230.000 (adultos) y 132.000 niños

Teléfono: 6006030

Sitio web: www.hiltonbogota.com



Hilton Bogotá (Sky 15)

​

El hotel Hilton Bogotá también ofrece celebraciones en el último piso, en el Sky15 Rooftop. El 24 de diciembre ofrecerá cena bufé que incluye antipastos, parrilla, rostizados y las especialidades del chef. Para el plato fuerte, se encenderá la parrilla a fin de ofrecer una variedad de platillos que van desde un saltimboca, pollo teriyaki o pencas de trucha al olivo. Y no puede faltar la estación dulce, con postres como el tronco de chocolate y cereza o la torta de mousse de coco con pasión. El bar tendrá un Dj cross over y estará abierto de 8:30 p. m. a 3:00 a. m.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 8:30 p. m. - 2:00 a. m.

Dónde: Hilton Bogotá, Cra 7 #72 - 41

Precio: 400.000

Teléfono: 6006030

Sitio web: www.hiltonbogota.com



Sofitel Bogotá Victoria Regia

​

Este hotel ofrecerá una cena familiar con música de guitarra y voces en vivo. La noche comenzará con una copa de Chandon. Se dispondrá un bufé de entradas con variedad de ensaladas, charcutería, carnes frías, quesos y frutos de mar. La cena viene con cuatro opciones de platos fuertes y, para cerrar, el Bûche de Noël, postre tradicional francés, interpretado por el chef pastelero Juan Carlos Arellano.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 7:00 p. m. - 11:30 p. m.

Dónde: Cra. 13 n.° 85-80.

Precio: $ 245.000 (adultos) y $ 125.000 ( niños de 5 a 12 años)

Teléfono: 6466390 - 312 3483710

Sitio web: https://sofitel.accorhotels.com



Marriott Bogotá

​

El restaurante Pimento ofrecerá una cena bufé con aperitivo de bienvenida, música en vivo, DJ, Papá Noel, duendes y regalos para los niños y un salón de juegos. Habrá una tarifa especial de alojamiento ($ 219.000 + impuestos) para aquellos visitantes que decidan disfrutar del mejor descanso en el hotel.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 7: 00 p. m. - 2: 00 a. m.

Dónde: Av. El Dorado #69 b-53

Precio: $ 230.000 (adultos). $115.000 (niños de 5 a 12 años).(No incluye bebidas ni servicio voluntario).

Teléfono: 486 3888

Sitio web: https://www.espanol.marriott.com/search/findHotels.mi



Cosmos 100

​

La cena de Navidad estará enmarcada con una temática francesa bajo la dirección del chef francés Dominique Asselin. El menú de Navidad se dará en cinco tiempos e incluirá Amouzes Bouches tostadas con tartar de beaf angus sobre confitado de peras a la mostaza y pimienta verde, espiral de lenguado sobre mousse de salmón bañado en salsa de champaña con risotto al parmesano y el postre Transparencia.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 8:00 p.m.

Dónde: Ac. 100 # 19a - 83

Precio: $109.000 adulto y $50.000 niños hasta 12 años

Teléfono: 646 4000 ext. 239

Sitio web: www.cosmos100hotel.com



W BOGOTÁ



El hotel W Bogotá tiene preparado para el 24 de diciembre una cena de navidad que incluye bufé y copa espumante.



Cuándo: lunes 24 de diciembre de 2018

Hora: 8:00 p.m. - 12: 00 a.m.

Dónde: Market Kitchen Hotel W. Avenida Carrera 9 #115 - 30

Precio: $130.000

Teléfono: 7467111

Sitio web: https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bogwh-w-bogota/

6. Cine

Las salas de cine de la capital están abiertas en esta fecha. Una de las opciones para ver es ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’ que presenta a Miles Morales, un adolescente de Brooklyn, junto a las ilimitadas posibilidades del Spider-Verse, donde más de uno puede usar la máscara.



Otra de las opciones es ver ‘Un Millonario con Suerte’ que trata sobre el mago callejero Aja quien también es un estafador lleno de trucos y se embarca en extraordinario viaje cuando su madre fallece. Esta película está basada en el libro ‘El Extraordinario Viaje del Fakir’.



ELTIEMPO.COM

