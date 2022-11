Este fin de semana llega de nuevo un puente festivo. Del 5 al 7 de noviembre los colombianos podrán disfrutar de un periodo de descanso por cuenta de la celebración católica del Día de todos los Santos del 1° de noviembre.



Si usted se encuentra este fin de semana en Bogotá, existen varias alternativas para aprovechar este tiempo y sin necesariamente gastar más. Le contamos algunos de los planes gratuitos que puede disfrutar en la capital este puente.



Visita al Museo del Oro

Ubicado en el centro de la ciudad, el Museo del Oro alberga más de 34.000 piezas en oro y “tumbaga”, una mezcla de oro, cobre y plata, un patrimonio que permite a los visitantes acercarse a la historia de los pueblos prehispánicos de Colombia y de la región, aprender sobre sus costumbres y sorprenderse con las leyendas que se crearon a partir de sus rituales, como la famosa Leyenda del Dorado.



La entrada al museo, recomendación de Hoteles City Express, es gratis todos los domingos y el horario es de 10 a.m. a 4 p.m. (horario que aplica también para festivos).

Poporo quimbaya, uno de los objetos más bellos del museo. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Un 'free walking tour' por el centro histórico

Muchas veces la cotidianidad no permite a los habitantes de Bogotá conocer sus propios atractivos turísticos. Para acercarse la arquitectura de la ciudad, su gastronomía e historia una buena opción es unirse a uno de los recorridos de Free Walking Tour de Beyond Colombia.



El punto de encuentro para todos es en el Museo del Oro, donde hay que buscar por la sombrilla roja. Hay recorridos a las 10 a.m. y a las 2 p.m., con una duración de tres horas y con guías en español y en inglés. Aunque es un plan gratuito, la dinámica se sustenta en donaciones.

Catedral Primada de Bogotá. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Mercado de pulgas de Usaquén

Otra recomendación de Hoteles City Express es el Mercado de pulgas de Usaquén, uno de los sectores más interesantes de Bogotá, ya que ofrece a los visitantes una gran variedad de tiendas de decoración y moda así como deli.ciosos y exclusivos restaurantes.



Entre los atractivos que también ofrecen a los habitantes de la ciudad y turistas que la visitan es el mercado de pulgas. En él se pueden encontrar una gran cantidad de objetos hechos por artesanos y pequeños empresarios locales. En el mercado de pulgas se puede conseguir ropa y zapatos, marroquinería, accesorios y joyería, decoración y recuerdos para llevar de vuelta a su ciudad de origen.

Museo Botero

El Museo Botero cuenta con una de las más importantes colecciones de arte internacional que se puedan encontrar en Latinoamérica. Gracias a la donación realizada por el Maestro Fernando Botero en el año 2000 al Banco de la República, el público capitalino y extranjero han podido acceder de manera gratuita y permanente a esta importante muestra de arte internacional. Está conformada por 208 obras, 123 de su autoría y 85 de destacados artistas internacionales.





Horarios

Sábado: 9 a. m. - 7: p. m.

Domingo: 10 a. m. - 5 p. m.

Plaza de Mercado La Perseverancia

Plaza de mercado de la Perseverancia. Foto: @hectorfabiozamora. EL TIEMPO

Ubicada en la carrera 5 con calle 30, la Plaza de Mercado La Perseverancia es uno de los escenarios históricos más interesantes de la ciudad. En este espacio, creado en el año 1940, sabores, olores y colores se juntan para ofrecer una impresionante variedad de opciones gastronómicas.



En caso de que no tener hambre, no hay problema, es solo hecho de atravesar la plaza y conocer las tradiciones ligadas al campo, el cultivo y la cocina típica bogotana hacen de esta experiencia una de las más aconsejables en Bogotá.

REDACCIÓN VIDA