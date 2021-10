Planes que pueden hacer en Bogotá quienes no viajaron en el puente festivo

Si usted no salió de viaje en este puente festivo, no se preocupe: también hay planes para quienes se quedan en Bogotá.



A continuación, le contamos algunas de las actividades que ofrece el Distrito para este fin de semana del 16 al 18 de octubre.



(Le puede interesar: ¿Se va de viaje en este puente festivo? Ojo a estas recomendaciones)

(Para seguir leyendo: Hoy habrá demoras en los vuelos del Aeropuerto El Dorado de Bogotá)

Quebrada La Vieja

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reabrió el sendero ecológico de la quebrada La Vieja, en Chapinero.



Estará en funcionamiento de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.



Tenga en cuenta que para ingresar, es necesario realizar una inscripción previa a través de la APP “Visitas EAAB”o en www.acueducto.com.co en el link “Visitas EAAB”

Cinemateca

No deje de ir a la Cinemateca Distrital y a su variedad de oferta en funciones.



Consulte aquí toda la programación y recuerde que este fin de semana hay Ciclo Restaurados.

Ferias de apoyo a vendedores informales

Hasta el 18 de octubre

Plazoleta de la Universidad del Rosario

Parque la Alquería



El Instituto para la Economía Social (IPES) realizará dos ferias en las localidades de Puente Aranda y La Candelaria para apoyar a vendedores informales en la venta de sus productos.



Una se hará en la plazoleta de la Universidad del Rosario (Av. Jiménez # 06 – 00). En esta participará 26 vendedoras y vendedores quienes ofertarán ropa, artesanías, accesorios, gastronomía, calzado, productos autóctonos y ancestrales de las comunidades étnicas.



Otra será en el Parque la Alquería (Puente Aranda) y contará con la oferta comercial de 22 vendedores.

Concierto de la Filarmónica en la Catedral Primada

Sábado 16 de octubre, 3 p.m.

Catedral Primada

Entrada libre con aforo controlado



La Orquesta Filarmónica de Bogotá presentará el estreno de la “Sinfonía no. 1 para órgano y orquesta” de Alexandre Guilmant, con la Orquesta Filarmónica Juvenil dirigida por el maestro Manuel López-Gómez y el solista Juan de la Rubia, organista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

EL TIEMPO