¿Estará en Bogotá durante la Semana Santa? Prográmese para estas actividades

Este 2024, la Semana Santa será a partir del domingo 24 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, por lo que algunas personas prefieren viajar durante estos días y otras, por diferentes motivos, no.



Por esta razón, si usted planea quedarse en Bogotá para esta jornada de celebración, debe saber que existen algunos planes infaltables.

Es importante señalar que entre los planes favoritos de las personas durante estas fechas, sin importar si salen o no de la ciudad, son asistir a la iglesia, visitar templos religiosos, realizar actividades recreativas o deportivas, ir a museos, al cine y, sobre todo, descansar.

Tenga en cuenta las fechas oficiales de Semana Santa



- Domingo de Ramos: 24 de marzo de 2024.

- Lunes Santo: 25 de marzo de 2024.

- Martes Santo: 26 de marzo de 2024.

- Miércoles Santo: 27 de marzo de 2024.

- Jueves Santo: 28 de marzo de 2024.

-Viernes Santo: 29 de marzo de 2024.

- Sábado Santo: 30 de marzo de 2024.

- Domingo de Resurrección: 31 de marzo de 2024.

A continuación, algunos planes:

Visite el cerro de Monserrate

En Semana Santa, subir el Cerro Monserrate es una de las actividades favoritas de los colombianos, pues en las fechas anteriormente mencionadas la acogida es mayor.



Esto sucede porque varias personas aprovechan los días festivos de esta semana para asistir a la iglesia y quienes son fieles creyentes de Dios, atribuyen espacios para celebrar con respeto estos días.



Tenga en cuenta que para llegar hasta lo más alto de Monserrate, usted puede subir en funicular, teleférico o a pie.



Los horarios en los que se puede subir son los siguientes:



- Lunes 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Martes 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Miércoles 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Jueves 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Viernes 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Sábado 6:30 a. m. - 11:30 p. m.

- Domingo 5:30 a. m. - 5:30 p. m.



Recorrido por museos de Bogotá

Si por alguna razón usted no viajará en Semana Santa, debe saber que Bogotá tiene más de cincuenta museos disponibles distribuidos en toda la ciudad. Estos museos enmarcan la riqueza histórica, cultural y social de Colombia.



Por este motivo, aquí le damos a conocer algunos para que no se pierda durante Semana Santa.



Bogotá. Foto: Archivo CEET

- Museo del Oro



El horario de este museo es de martes a sábado de 9:00 a. m. a 7:00 p. m;

domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.; y los lunes, incluso los lunes festivos, está cerrado.



Importante: cerrado en 2024 el viernes 29 de marzo (Viernes Santo); miércoles 1 de mayo (día del Trabajo); martes 24 y miércoles 25 de diciembre (Navidad); martes 31 de diciembre y miércoles 1° de enero de 2025 (Año Nuevo).



No se requiere reserva previa y la tarifa no supera los 8.000 pesos.

- Museo Nacional de Colombia:



Este museo no abre los lunes, pero los horarios del resto de la semana funcionan así: ​martes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m; ​miércoles; 9:00 a.m. a 5:00 p.m; jueves ​9:00 a.m. a 5:00 p.m; viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m; ​sábado 9:00 a.m. a 5:00 p.m; domingo 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Museo Botero



Recuerde que el horario es de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (con excepción de los martes, que está cerrado); domingos y festivos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.



La entrada a este museo es gratuita.

- Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)



Los horarios del museo van de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m; para el caso de los domingos y festivos, es de 12:00 m. a 5:00 p.m.



La entrada este museo no supera los 20.000 pesos.





LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

