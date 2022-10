La capital del país ofrece planes imperdibles este fin de semana para aquellos ciudadanos que quieran explorar el arte, la historia y la multiculturalidad de Bogotá. Música en vivo, deporte y proyectos sociales son algunas de las propuestas que usted encontrará para que arme su plan y termine la semana de la mejor manera. ​

La primera edición del 'Bum Bum' Fest

Catalina García, Nicolás Junca y Santiago Prieto, integrantes de Monsieur Periné. Foto: Cortesía Sony Music



Un nuevo festival nace al norte de la capital. Se trata del festival ‘Bum Bum’ que contará con entrada gratuita para que los asistentes gocen de las presentaciones de proyectos musicales como Latin Latas, quienes mezclan el arte y el reciclaje; la Nueva Filarmonía, ganadora del Grammy Latino en 2019 en la categoría de Mejor álbum de música clásica; Armenia, el grupo bogotano de rock alternativo; Lucio Feuillet, el cantautor nariñense que ha rescatado los sonidos andinos y la popular agrupación Monsieur Periné, quienes fusionan el pop, el folk y el jazz.



Esto será en el Parque San José de Bavaria el sábado 1 de octubre, desde las 10 a. m. y tendrá también talleres y otras alternativas artísticas como 'Tu Rockcito', dirigido a la creación musical con niños y familias.



Este festival tiene como propósito la promoción de artistas y agrupaciones colombianas, como también fomentar el consumo de cultura en la ciudadanía.



No olvide: Entrada libre hasta completar aforo.

Mercados Campesinos del Jardín Botánico

El Jardín Botánico suspendió la tala de 1.192 árboles en Bogotá la semana pasada. Foto: Alcaldía de Bogotá

El Jardín Botánico de Bogotá llevará a cabo un Mercado Campesino Agroecológico durante el sábado 1 y domingo 2 de octubre. El proyecto fue realizado en coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y sus horarios serán desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la plazoleta principal del lugar.



Este evento será protagonizado por agricultores urbanos y periurbanos de 15 huertas de diferentes localidades de la ciudad. Se ofrecerán productos como: hortalizas, plantas medicinales, condimentarías, frutas y productos transformados de la agricultura urbana.

Día REI

Serán 16 espacios culturales independientes de la ciudad los que abrirán sus puertas con actividades de música en vivo, obras teatrales, exposiciones artísticas, mercadillos culturales y clínicas de interpretación de instrumentos musicales, entre otras actividades de libre acceso para todos los ciudadanos.



Es organizado por IDARTES, quienes buscan impulsar la reactivación económica y la sostenibilidad de estos lugares.



Los eventos inician desde las 11:00 a.m del sábado primero de octubre hasta las 3:00 a.m. del domingo 2 de octubre. Las localidades participantes serán Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santafé y La Candelaria.



Los eventos a destacar son el concierto de la banda bogotana Two Wheels y el proyecto idiomas party donde habrá un intercambio de idiomas, karaoke, Dj de música latina y la presentación de Los Gaiteros de San Jacinto en el lugar 'A Seis Manos'.



También se tendrá lugar un espectáculo musical enfocado en el 'Groove', como de igual manera ferias de productos y servicios artísticos, exposiciones fotográficas y talleres de música colombiana.

Cierre de la XV 'Semana de la Bici'

Domingo de ciclovía Foto: iStock

El domingo 2 de octubre llegará a Sumapaz un grupo de ciclistas que harán un reconocimiento al valor ecológico del páramos y las veredas cercanas. Ese mismo día, se inaugurará un nuevo punto de la 'Escuela de la Bici' en esta localidad donde se busca fomentar el aprendizaje de este vehículos por niños y adultos de esta localidad.



Además, se llevará a cabo la 'Copa Mundo UCI' de BMX en la pista Carlos Alberto Ramírez del Parque Recreodeportivo El Salitre. Este evento será puntuable a los Olímpicos de París 2024 y los deportistas bogotanos buscan ser protagonistas.



A su vez, se hará un ciclopaseo con monaretas y bicicletas clásicas que celebra la historia del uso de este vehículo en Bogotá. Esto será el domingo desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. El recorrido iniciará en la carrera 50 con autopista Sur y finalizará en la carrera 50 con calle tercera, en el parque El Sol.

II Festival del Guarapo

El guarapo también es una bebida ancestral. Foto: Javier Amaya / Archivo EL TIEMPO

Llega la segunda edición del Festival del Guarapo. El evento es promovido por la Huerta Comunitaria Muyso y será este domingo 2 de octubre desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



El evento será en el Barrio Jota Vargas en la Carrera 62 #64-01 y tendrá cata de 30 guarapos como también música en vivo, zona de emprendimientos y talleres artísticos.



La entrada cuesta 5 mil pesos y si quiere participar en la cata de esta bebida tradicional, tendrá que comprar una totuma que venderán en el lugar y se le entregará un tarjetón para acceda a las 30 pruebas de la bebida.