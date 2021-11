Un subsidio de 41 millones de pesos recibirá cada hogar en el Plan Terrazas

El programa piloto Plan Terrazas ya empezó a andar en Bogotá, y se espera que a mediados de diciembre o a más tardar a principios de enero se esté ejecutando en las primeras 60 viviendas seleccionadas.

El proyecto busca financiar en este cuatrienio el mejoramiento de 1.250 unidades donde viven los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad. El costo total se estima en 54.000 millones de pesos, de los cuales este primer paquete vale 2.500 millones.



Las primeras viviendas beneficiadas se encuentran en el barrio Guacamayas, en San Cristóbal, donde se empezarán a ver construcciones dispersas por toda esa zona del suroriente. Pero también hay otro grupo de 83 casas seleccionadas en el Alfonso López, en Usme.



Juan Carlos López, director de la Caja de Vivienda Popular (CVP), dice que el programa les dará a cada una de esas familias un subsidio de 45 salarios mínimos mensuales, lo que se traduce en 40’883.670 pesos. El subsidio para una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos mensuales es de 27 millones millones de pesos.



Pero no se trata de un crédito ni se exigirá ninguna contraprestación, más allá de que la vivienda apenas tenga plancha y que la familia esté considerada como pobre y vulnerable y cumpla con cerca de 30 factores que para este programa ha contemplado la Secretaría Distrital de Hábitat.

El valor del subsidio no incluye el costo del arriendo de la vivienda temporal donde se debe trasladar la familia beneficiada, ni los estudios, ni los diseños ni los trámites ante la curaduría pública social, una figura que estableció el Ministerio de Vivienda para atender los casos de construcciones informales.



En Bogotá, dicha curaduría se creó en diciembre de 2020. En la ciudad se estima que hay unas 430.000 viviendas informales, es decir, se hicieron sin licencia de construcción y sin cumplir las normas de sismorresistencia. Así fue como se consolidaron los barrios populares.



Según López, la idea del piloto es financiar la construcción de la plancha y las áreas de las viviendas que se alcancen a hacer con ese presupuesto. El resto lo deberá hacer la familia en el futuro.



“Como cada vivienda es diferente, porque no son formales, donde todo está estandarizado, se hará hasta donde alcance el subsidio. En unas puede alcanzar para dos habitaciones, un baño y la cubierta, y en otras para habitación y un baño”, explicó.

Cómo se entregará el subsidio para vivienda

Destaca que la nueva construcción, además de cumplir con las normas de sismorresistencia, deberá contemplar espacios o ductos de ventilación y para el ingreso de luz, que en las viviendas informales no son comunes, debido a que los propietarios lo que han buscado es tener más área construida. “Lo que queremos es que tengan todas las características de una vivienda técnica y además digna”, afirmó el funcionario.



López, no obstante, aclaró que las familias beneficiadas no recibirán el dinero, ni contratarán el maestro para que les haga dichas obras de mejoramiento. Eso estará a cargo de la Caja de Vivienda Popular, que ya se encuentra en el proceso de selección del constructor y espera que las obras estén adjudicadas a principios de diciembre y tres o cuatro meses después las familias puedan estar retornando a sus casas.

Controles a la selección de familias

Y si bien el programa busca ayudar a que las familias más pobres tengan una vivienda digna y segura, algunos analistas consideran que se debe prestar atención al proceso de selección de beneficiarios.



Uno de ellos es Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, quien considera acertado que se reconozca que más de la mitad de Bogotá se ha desarrollado de manera informal y que, a través del Plan Terrazas, se trate de organizar el crecimiento de la vivienda en altura en sectores populares.



Sin embargo, llama la atención en que la selección de los beneficiarios se deben garantizar “criterios técnicos y ejercicios de veeduría ciudadana”. Señala que además es importante que los predios estén al día con los impuestos distritales y no tengan problemas de titularidad, porque, “de lo contrario, se estaría incentivando aún más la informalidad en la vivienda”.



De hecho, el contralor distrital, Andrés Castro, le dijo a este diario que les genera inquietud la forma como se están seleccionando los beneficiarios, que el programa es prioridad para la entidad, por el monto de los recursos, y le van a hacer seguimiento a través del proceso auditor que realiza.



El director de la CVP explica que como en cualquier contratación, la selección del constructor se hará teniendo en cuenta la Ley 80. Incluso destaca que los recursos serán manejados por una fiducia, que ya está constituida. “Este proceso tiene la vigilancia de los organismos de control”, indicó.



La característica de las viviendas que serán vinculadas al piloto del Plan Terrazas, según dijo el funcionario, es que sus avalúos catastrales no superen los 136,2 millones de pesos (150 salarios mínimos mensuales legales vigentes), que hayan sido construidas de manera informal, que estén legalizadas y que las familias no hayan tenido los recursos suficientes para echarle plancha o si lo hicieron no han logrado ahorrar para adelantar el segundo piso.

‘Nos ha tocado acomodarnos un poco apretados’

Lucero Ríos vive con sus dos hijos menores de edad, una de sus dos hijas mayores, quien también tiene dos niños, en una pequeña vivienda en el barrio Guacamayas, tercer sector, en la localidad de San Cristóbal.



Los seis duermen en dos habitaciones –lo único que tiene pañete y pintura– y parte de la sala comedor. La otras áreas son cocina y baño, y tiene una pancha que no cubre todo el primer piso y tiene filtraciones, que en este invierno se han agravado. “Nos ha tocado acomodarnos un poco apretados, pero usted sabe que una mamá hace lo que sea por sus polluelos”.



La casa de esta madre cabeza de familia de 43 años es una de las primeras escogidas para el piloto del Plan Terrazas. Ella tuvo una panadería con su esposo y luego de su separación debió buscar empleo, y dice que no ha podido hacerle nada a la vivienda, solo contar los ladrillos que necesitaba para una eventual ampliación, desde que la compró, en 2008, porque todo lo ha dedicado al estudio y comida de sus hijos.



“Esto es una bendición, porque en mi caso no estoy trabajando”, asegura, y dice que espera que el año entrante su hija y sus dos nietos puedan estar más cómodos en el segundo piso.



Ella cuenta que el proceso para la selección comenzó a principios de año, con la convocatoria de la JAC, donde les presentaron el programa y les informaron qué papeles necesitaban. Luego todo eso fue llevado a la Caja de Vivienda Popular y después fue escogida.



Con ella son tres los seleccionados en la cuadra. Además del subsidio por 41 millones de pesos, les van a dar a cada familia 500.000 pesos al mes, durante tres meses, para pagar el arriendo mientras la casa está en obra, y 200.000 pesos para los trasteos, de ida y regreso.

