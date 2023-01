Luego de las fiestas de Año Nuevo, Bogotá se prepara para la entrada de miles de vehículos que salieron de la ciudad. Si bien el flujo de ingreso de automóviles durante este domingo es bajo, desde la Secretaría de Movilidad ya trabajan para evitar la congestión en los próximos días.

Por tal motivo, hay 140 uniformados en las principales vías de acceso a la ciudad hasta este domingo en la noche. En total, la ciudad cuenta con más de 660 unidades en vía –entre Agentes Civiles de Tránsito, Grupo guía y Policía de Tránsito– cuyo único objetivo es facilitar la entrada de viajeros.



Además, para la semana que viene seguirá activo el reversible de la carrera 7.ª, el cual va desde la calle 245 hasta la calle 180. Según la entidad de movilidad, con esta medida los conductores pueden ahorrarse hasta un 40 por ciento en los tiempos de viaje.

Vía Bogotá-Girardot



Si bien la concesión Vía 40 Express, a cargo de la construcción del tercer carril y de la operación de la vía Bogotá-Girardot, anunció todos los trabajos iban a ser suspendidos, cuatro sectores continúan operando en contraflujo debido a la complejidad de los trabajos que allí se adelantan y por la seguridad de los usuarios que a diario usan la carretera.



Los tramos en los que la Policía de Tránsito activó desde el viernes planes de contingencia para facilitar la movilidad son Azafranal (Silvania), Alto de Canecas (Boquerón), la variante de Melgar y el puente Pagüey (Nilo).



La concesión también dio a conocer los mejores horarios para transitar en la vía durante esta temporada. Para este domingo recomiendan salir después de las 10 de la noche.

Ojo con el pico y placa

Los viajeros que planeen volver este domingo podrán hacerlo sin ninguna restricción. Recordemos que la alcaldía de Soacha indicó que hasta el 2 de enero no habrá ninguna restricción para los vehículos que transiten en el casco urbano y rural.



Además, la alcaldía de Bogotá anunció que la primera fecha de pico y placa regional para 2023 está proyectada para el lunes festivo 9 de enero en los nueve corredores de ingreso, medida que también volverá ese día al municipio vecino.



Sin embargo, aquellos ciudadanos que regresen el lunes deben tener en cuenta que por segundo año consecutivo la medida de pico y placa en la capital no se levantó por el periodo de vacaciones. Para ese día, los vehículos particulares con placas terminadas en los números 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán circular en la ciudad entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche.



También es importante recordar que el cambio de esquema en la restricción empezará a aplicarse a partir del 10 de enero.

