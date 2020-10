Así será el primer plan retorno de Bogotá en la ‘normalidad’

Bogotá y Cundinamarca tendrán este lunes su prueba de fuego: cerca de 890.000 vehículos regresarán a la capital en el primer plan retorno de la ‘nueva normalidad’.



Una situación así no se veía desde el puente de Reyes, en enero, el último festivo que vivió el país antes de que llegara la pandemia de covid-19. Aunque ya han pasado nueve festivos desde el inicio de la emergencia sanitaria, y de que hubo movilidad de pasajeros, el flujo no había sido tan grande como ahora.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, desde el viernes 2 de octubre, día en que comenzó la semana de receso, salieron y entraron entre Bogotá y la región más de dos millones de vehículos. Y solo desde este viernes 9 de octubre se contabilizaron más de 890.000.

La cifra no solo es enorme, es retadora. “Para que se hagan una idea, en los anteriores fines de semana habíamos tenido cerca de 80.000 vehículos en carretera y ahora tenemos este número. Esta semana de receso tuvo un 28% más de movilidad que la de 2019”, explicó el secretario de Movilidad, Jorge Godoy, y anotó que las vías con mayor tránsito fueron las que conducen a las provincias del Sumapaz, el Tequendama y el Alto Magdalena, siendo los municipios más concurridos Fusagasugá, La Mesa, Girardot y Ricaurte, entre otros.



De otro lado, según cifras de la Terminal de Transportes de Bogotá, del primero de octubre al mediodía del 10 de octubre se registró “la salida de 192.000 pasajeros en 25.400 vehículos, alcanzando el 36 % de la salida pasajeros con respecto al mismo periodo de 2019; y en vehículos, del 65 % de los operación normal”.



Para garantizar un retorno seguro, las autoridades de movilidad de Cundinamarca y Bogotá y la Policía de Tránsito desplegaron desde ayer en la tarde un dispositivo que atienda las entradas por la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la vía al Llano y otros puntos de conexión.



Pero los ojos estarán puestos, sobre todo, en la autopista Sur, que no solo es la vía con mayor número de viajes en este tipo de escenarios, sino que será el punto de un piloto de pico y placa.



Recuerde que si usted viene este lunes festivo en la dirección Girardot-Bogotá para entrar a Soacha por la autopista Sur, se encontrará con un pico y placa. Desde las cero horas hasta las 12 del día y entre las 8 p. m. y las 12 de noche, los vehículos podrán ingresar sin pico y placa. Pero entre las 12 m. y las 4 p. m. comenzará el primer turno de restricción: solo podrán tomar la autopista Sur los carros cuyo último número de placa sea par, y entre las 4 p. m. y las 8 p. m. será el turno de ingreso para los carros cuyo último número de placa es impar.



La restricción se aplica para el tramo de la autopista Sur que pasa por la zona urbana de Soacha. Y por ser esta la primera jornada, no habrá comparendos económicos ni inmovilizaciones, pero sí tres puntos de control donde la Policía de Tránsito le indicará que debe desviar por Mondoñedo para seguir hasta Mosquera y por allí entrar a Bogotá.

La norma está dictada por el decreto 129 de 2020, firmado en Soacha como una de las promesas del alcalde Juan Carlos Saldarriaga. “Estaba funcionando muy mal el plan retorno. Aquí, las autoridades ni agilizaban la autopista, pero sí terminaban colapsando toda la ciudad. Ya había muchísima molestia de la sociedad civil. Y yo veía cómo la Policía se adueñaba de la autopista Sur, sin importar que la gente de Soacha se demorase tres o cuatro horas para pasar de la comuna 2 a San Mateo”, comentó el alcalde, en entrevista con este diario. El decreto se firmó en marzo, pero no se pudo aplicar por el inicio de la cuarentena estricta. En su momento, la medida se concertó con Movilidad Cundinamarca.



“El plan A es cumplir la norma. Pero se pueden presentar variables... si en la tarde se llega a presentar congestión, tendremos que pensar en una alternativa”, anotó el secretario de Movilidad de Cundinamarca. En ese punto habrá 50 gestores de movilidad, y se buscará refuerzo.Por lo pronto, las recomendaciones son regresar temprano este lunes festivo y cumplir todas las normas de la Policía de Tránsito a lo largo del camino.

Puntos clave

Semáforos: Para agilizar el ingreso de los vehículos a Bogotá, la Secretaría de Movilidad hará priorización semafórica en corredores como la autopista Sur, la carrera 7.ª, la vía a La Calera, la calle 80, la calle 13 y la avenida Boyacá en el extremo sur.



“Es indispensable que la ciudadanía respete y acate las señales para poder gestionar bien el tráfico”, advirtió la autoridad de movilidad.



Controles: En la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la vía Bogotá-Choachí, El Verjón, La Calera y la vía al Llano habrá puntos de control de embriaguez y mal parqueo para garantizar la seguridad vial y velocidades óptimas.

Así mismo, habrá supervisión de tránsito en zonas de restaurantes y centros comerciales con la finalidad de evitar aglomeraciones.



Vigilancia: Además del dispositivo de control de tránsito en las carreteras de Cundinamarca, la Secretaría de Movilidad dispondrá de personal dentro de la capital. “Bogotá contará con el grupo élite de la SDM, la tecnología y los datos del Centro de Gestión del Tránsito (CGT) y más de 30 drones para vigilar la ciudad, gestionar el tráfico y garantizar mejor seguridad vial”, aseguró el Distrito.

