Tras el puente festivo, muchos bogotanos quedaron con un sinsabor con respecto al manejo del plan retorno, tanto en los nueve corredores de ingreso a la ciudad como en las vías de Cundinamarca.



Varios usuarios reportaron viajes de hasta 10 horas de Ibagué a la capital, que por lo general es un recorrido que tarda 4 horas y media. En el caso de otros puntos de salida como Facatativá y Girardot, afirmaron que se demoraron un promedio de 6 horas.



“Es increíble que este recorrido desde Ibagué hasta Bogotá tarde 10 horas, y lo peor es que las autoridades no prestaron la asistencia. No sabemos qué hacen con los dineros que recaudan con los peajes o los impuestos, es caótico todo”, aseguró una persona en sus redes sociales.



Algunos ciudadanos criticaron que, al parecer, faltó más presencia de la policía en la ciudad y el departamento, para que se tuviera mayor control de la movilidad y la seguridad.



“Nefasto el plan retorno y, lo peor, qué peligro. Desde Fusagasugá y hasta Bogotá, vía Mondoñedo, durante el trancón de 6 horas, solo vimos dos policías. Ya no tenemos ni quien dirija, controle y menos quien proteja en las carreteras, qué peligro andar así por nuestras vías”, señaló un usuario en la noche de ayer.



Cabe resaltar que, según la Secretaría de Movilidad, para Bogotá se dispuso de más de 600 personas, entre Agentes Civiles de Tránsito, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte y Grupo Guía.

Muchos capitalinos manifestaron que, tras el fuerte temblor del pasado jueves, decidieron salir de la ciudad por precaución. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

En total, volvieron a la ciudad 720.000 vehículos, mientras que en los peajes de Cundinamarca se registró el paso de 960.589.



Un aspecto a resaltar es que en los municipios turísticos como Fusagasugá, Girardot, Ricaurte y Anapoima hay un incremento de la compra de vivienda de recreo por parte de los bogotanos. En la vía Bogotá-Girardot, por ejemplo, se registraron más de 58.000 vehículos el pasado lunes.



Además, muchos capitalinos manifestaron que, tras el fuerte temblor del pasado jueves, decidieron salir de la ciudad por precaución.



¿Qué pudo fallar?

El Distrito mencionó que hubo algunas circunstancias fuera de la jurisdicción de Bogotá que afectaron los diferentes corredores cercanos a los accesos a la ciudad.



Estas fueron: siniestros en el peaje Albarracín, en el municipio de Boyacá; siniestros y eventos deportivos en Soacha, que afectaron sustancialmente la circulación por la autopista Sur; la construcción del tercer carril de la concesión Girardot-Bogotá; marchas sociales en Mosquera, que afectaron directamente la movilidad en la calle 13; y el bloqueo en la autopista Norte por campañas políticas.



El cierre de la vía al Llano también causó problemas en el tráfico de la ciudad, pues se llevaron a cabo varias manifestaciones en el kilómetro cero, solicitando una pronta reapertura. A esto se sumó la caída del puente Los Grillos de la transversal de la Cusiana, evento que dejó a la transversal del Sisga y la Ruta Los Libertadores como únicas vías alternas para llegar a Villavicencio.



En cuanto al pico y placa regional, la administración distrital señaló que muchos conductores se estacionaron en las distintas entradas esperando a que fueran las 8 p. m. para que se acabara la restricción, lo cual represó el ingreso a la capital durante la noche y la madrugada. Por consiguiente, las autoridades hicieron un llamado para que los capitalinos acaten las normas y los horarios establecidos.



Finalmente, la Secretaría indicó que se presentaron condiciones meteorológicas desfavorables, con un incremento del 284 por ciento en las precipitaciones, lo que disminuyó la velocidad en las vías.



Movilidad afectada por derrumbes en la vía al Llano. Foto: Mauricio Moreno

Aspectos a mejorar

Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y experto en movilidad, aseguró que “el número de vehículos que entran a Bogotá en los fines de semana largos excede con creces la capacidad” de las autoridades.



Por lo tanto, sugirió que se podrían mejorar algunos factores, como “ampliar los horarios de entrada” con pico y placa regional y “una mayor gestión con respecto a los incidentes que generan cuellos de botella”.



A largo plazo, mencionó que “la mejora está en la construcción de esos accesos que estamos esperando hace mucho rato, en la autopista Norte, la carrera 7.ª, la calle 13, entre otras”.

