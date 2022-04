Comenzó la operación retorno hacia Bogotá después de las vacaciones de Semana Santa. Desde la noche de este viernes, miles de viajeros emprendieron su camino de regreso a la capital.



Le contamos cómo va la movilidad este domingo 17 de abril en las principales vías de ingreso y en las carreteras más utilizadas por los capitalinos.



Domingo

8:30 a.m.: Ojo al contraflujo



Desde Invías, se recuerda a los viajeros que este domingo habrá contraflujo en la vía Bogotá - La Vega - Guaduas km 2+000 (sector Icoltrans) hasta el km 0+000 (Puente de Guadua) desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

7:30 a.m.: Contraflujo en la vía Bogotá - Girardot



La Policía activó un contraflujo entre la Nariz del Diablo y el Boquerón. Sobre las 8 a.m., la concesión Via 40 Express confirmó que "se extiende el contraflujo y se habilita un carril de la calzada Bogotá-Girardot desde el km49 sector Alto del Quinini hasta el km52 a la altura de Chinauta. Con esto quedan habilitados tres carriles para dar prioridad al tráfico Girardot-Bogotá".

Se extiende el contraflujo y se habilita un carril de la calzada Bogotá-Girardot desde el km49 sector Alto del Quinini hasta el km52 a la altura de Chinauta. Con esto quedan habilitados tres carriles para dar prioridad al tráfico Girardot-Bogotá.

6:00 a. m.: ¿Cómo va la Operación Retorno?



La Secretaría de Movilidad informó que, con corte a las 6 a.m. de este domingo 17 de abril, han ingresado 569.970 vehículos a Bogotá.



Para esa hora, la velocidad promedio de los corredores de entrada era de 41 km/h.

🕣 #AEstaHora con corte a las 6 a.m. de este domingo, han entrado a la ciudad durante el #PlanRetorno 568.970 vehículos.



Sábado

8:16 p. m.



Aumenta el ingreso de vehículos a la capital. La velocidad promedio es de 23 km/h en la autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera 7, vía Cota - Suba y vía a La Calera.

7:24 p. m.



Se reporta flujo vehicular moderado en la autopista Sur, sentido Soacha - Bogotá.

6:42 p. m.



Policía activa contraflujo en calzada Bogotá - Girardot, desde el kilómetro 36 en la Nariz del Diablo hasta Boquerón, en el kilómetro 42.

6:36 p. m.



Se registra un promedio de velocidad de 15 km/h en la vía Suba - Cota. Hay alto flujo vehicular.

6:32 p. m.



Alto flujo vehicular con promedio de 10 km/h en la vía al Llano, sector Yomasa.

5:57 p. m.



No se reportan novedades en la entrada por la calle 80. "Aforo vehicular medio", reporta la Secretaría de Movilidad.

5:24 p. m.



La Secretaría de Movilidad informa que se registra un promedio de velocidad de 25 km/h en el ingreso a la ciudad por la calle 13.

5:00 p. m.



Se reporta un accidente en la vía Tunja - Bogotá. Un vehículo terminó volcado sobre la autopista.

⚠️ ¡Pilas, viajeros! Pte. de la @ANI_Colombia reporta accidente y trancón en la vía Tunja-Bogotá.



4:53 p. m.



Aumenta el flujo vehicular sobre la autopista Sur, sentido Soacha - Bogotá.

2:46 p. m.



Los 14 corredores viales más importantes de la ciudad se mueven a 34 km/h velocidad promedio, según la Secretaría de Movilidad.

12:30 m.: Actualización



Según la Secretaría Distrital de Movilidad, hasta el medio día de este sábado habían ingresado 478.230 vehículos a Bogotá con una velocidad promedio de 25 km/h en los corredores de entrada.

⏱️ #AEstaHora nuestro grupo de #GerenciaEnVía sigue monitoreando el ingreso de vehículos en este #PlanRetorno. Hasta el momento han ingresado a la ciudad 478.230 con una velocidad promedio de 25 km/h



11 a.m.: ¿Cómo va la vía Bogotá - Girardot?



La concesión Vía 0 Express informó que la movilidad fluye por el corredor sin contratiempos. Sobre las 10 a.m., se notificó de la activación de un contraflujo a la altura de la Nariz del Diablo. Luego, a las 11 a.m., ese contraflujo se amplió: va desde km 33+500 (sector El Salserro) hasta el km 36 + 700 en la Nariz del Diablo.

#AEstaHoraI Se extiende contraflujo por la calzada Bog-Gir desde el km33+500 sector El Salero al km36+700 en la Nariz del Diablo.

10 a.m.: Semáforos apagados en sectores de Usaquén



La Secretaría de Movilidad informó que, por labores de mantenimiento, hay algunas intersecciones semafóricas apagadas:



- Cra 15 con cll 140

- Cra 19 con cll 142

- Cra 15 con cll 142

- Cra 15 con cll 134

9:45 a.m.: ¿Cómo está la Autopista Sur?



De acuerdo al Centro de Gestión del Tránsito de la Secretaría de Movilidad, hay buenas condiciones de tráfico en la Autopista Sur.

6 a. m.: así están las vías de ingreso a Bogotá



De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, ya han ingresado a Bogotá 465.888 vehículos. No obstante, es posible que los mayores picos de movilidad se vean en las próximas horas.



Por el momento, se sabe que la velocidad promedia actual en las vías de ingreso es de 36 kilómetros por hora.

Noticia en desarrollo...

