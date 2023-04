Este domingo 9 de abril se vivió el verdadero Bogotá está a 2 horas de Bogotá; sin embargo, esta vez fueron alrededor de 8 horas en un trayecto que por lo general dura 3 horas y media. Le contamos el insólito suceso durante el plan retorno.

Una vez terminada la Semana Santa, comenzó el plan retorno en Colombia, miles de viajeros volvieron a su ciudad después de disfrutar de un tiempo de esparcimiento y reflexión.



Por lo general, los tacos y las demoras en la ruta tienden a extenderse debido a la cantidad de vehículos que se movilizan el mismo día; sin embargo, varios internautas se quejaron porque el tiempo fue realmente exagerado.



De hecho, de Girardot a Bogotá se demoraron el doble de tiempo o más. Incluso, varios señalaron que el trayecto fue una tortura.

.

Operación Retorno en la autopista sur durante el Plan Retorno. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Las quejas de las vías y los trayectos

“Es increíble que en casi 4 años de su gobierno, no haya podido solucionar la movilidad entre Girardot y Mosquera. Más de 8 horas para llegar a Bogotá es el colmo”, escribió indignada una internauta.

@nicolasgarciab Es increíble que en casi 4 años de su gobierno, no haya podido solucionar la movilidad entre girardot y Mosquera. Más de 8 horas para llegar a bogotá es el colmo. — Diana Cristina Ruiz (@DCriss31) April 9, 2023

.

El dato fue alarmante, pues no era la única que tenía la misma queja. A ella se sumaron otros internautas, quienes además mencionaron que el pico y placa regional fue una medida que empeoró la situación.



“Yo, Girardot-Bogotá 6 horas. No entiendo para qué el pico y placa del retorno. Es absurdo, pues el trancón también está en las carreteras, no en las entradas a b/tá. Ahh y los peores tacos son en los peajes”, dijo.

Yo, Girardot-Bogotá 6 horas. No entiendo para qué el pico y placa del retorno. Es absurdo, pues el trancón también es en las carreteras, no en las entradas a b/tá. Ahh y los peores tacos son en los peajes — Martha Luz Monroy G. (@Tuchyss) April 9, 2023

.

Las denuncias y quejas solo demostraron que la vía Melgar-Fusagasugá y la Tocaima-Anapoima-La Mesa se convirtieron en el verdadero viacrucis de los conductores.



“7 horas Girardot a Bogotá. Es increíble la tontería en el peaje Mondoñedo, el paso por Melgar y Silvania. La Autosur colapsada desde Chusacá. Ineptitud total”, dijo de manera contundente otro usuario.

En medio de la osadía que vivían miles de colombianos por las demoras en las vías, esa misma jornada regresaron a Bogotá más de 1.531.000 vehículos, terminando el plan retorno sobre las 10 de la noche.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

