Con pico y placa regional en nueve vías de ingreso a Bogotá y en Soacha, contraflujos y acompañamientos de las autoridades, Colombia buscó sortear ayer el plan retorno de Semana Santa. Según informó la Policía Nacional de Tránsito, entre el 8 de abril y ayer se movilizaron 8’759.125 vehículos a nivel nacional. Las cuentas de la Policía indican que aumentó en un 10 por ciento la movilización vehicular en el caso de Cundinamarca y se redujo en un 1 por ciento la de Bogotá.



(Le puede interesar: Impresionante choque de vehículo de carga contra casa en el sur de Bogotá)

En medio de ese tránsito masivo, se tuvo también una cifra preocupante: 93 colombianos no regresaron a casa después de las vacaciones de Semana Santa. Según el reporte entregado por el mayor general Juan Libreros, director de la Policía de Tránsito, en la última semana hubo en las carreteras del país 641 siniestros viales, que dejaron 93 personas fallecidas y 773 lesionadas. Esto es como si cada dos horas y media hubiera fallecido una persona en el país producto de un siniestro vial.



No obstante, las cuentas reportadas por la Policía Nacional de Tránsito apuntan a que en esta Semana Santa hubo una reducción del 12 por ciento en siniestralidad y de un 9 por ciento en personas fallecidas. Se espera que hoy se terminen de consolidar los datos de siniestros y víctimas y que autoridades competentes se refieran a estos números.

(Para seguir leyendo: Restricción a parrillero en moto y otras medidas que comienzan en Bogotá)

Retorno a Bogotá*

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, solo el domingo, con corte a las 6 p. m.., ya habían regresado a la capital 110.000 vehículos. El retorno comenzó desde la noche del viernes; ayer, concretamente, se esperaba el ingreso de más de 200.000 vehículos.

​

En general, las autoridades distritales y municipales reportaron normalidad en la aplicación del pico y placa regional en nueve vías de ingreso a Bogotá, así como en el paso de la autopista Sur por Soacha. Tanto la Alcaldía de Bogotá como la Alcaldía de Soacha resaltaron que, pese a la lluvia, la movilidad fluyó a buenas velocidades por los corredores de ingreso.



(Lea: Plan retorno: así fue el regreso a Bogotá después de Semana Santa)



Durante la jornada, sin embargo, se registraron puntos críticos. Uno de ellos fue el alto de Canecas, donde un vehículo se prendió en llamas y generó afectación del tránsito; otro punto fue el peaje El Roble, desde donde reporteros gráficos de EL TIEMPO reportaron trancones; y, finalmente, en la noche del sábado se registraron trancones en la autopista Norte.

(Además: Impuesto predial: desde este lunes se puede bajar la factura por internet)

El regreso a otras ciudades

En Medellín y Antioquia, las autoridades de tránsito reportaron que se movilizaron alrededor de 1’255.000 por los ejes viales durante la Semana Santa.



“Desde el 8 de abril, inicio de Semana Santa, hasta ayer, por los ejes viales nacionales del departamento se han movilizado alrededor de 1’255.000 vehículos en sus diferentes categorías”, dijo el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe seccional Tránsito y Transporte Antioquia.



En general, el regreso a casa se vivió en total normalidad y no se registraron accidentes de gravedad. Sin embargo, en algunas vías de Antioquia sí se produjeron eventos naturales que interrumpieron la movilidad.



Una de ellas fue en la vía Medellín-Bogotá, en el kilómetro 69, a la altura del municipio de San Luis, en el oriente antioqueño. Allí hubo paso a un carril. El tránsito estuvo igual en la vía Medellín-Quibdó; en el kilómetro 84, en jurisdicción del municipio de Amagá hay paso a un carril.



Así mismo, en la vía Medellín-Urabá, en el kilómetro 26, por el municipio de Uramita, hay restricción desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana durante estos días.

Más al sur, en el Valle del Cauca, el secretario de Movilidad, Diego Alfonso Méndez, informó que durante el plan retorno no ha habido accidentes ni otros hechos que lamentar en las principales vías nacionales que atraviesan este departamento del suroccidente del país.



Méndez agregó que durante la temporada de Semana Santa han circulado por las carreteras más importantes de la región 402.563 vehículos, un 15 por ciento menos que los que lo hicieron en 2021.



En el transcurso de la Semana Santa, en las carreteras del Valle del Cauca se han reportado 23 siniestros viales, que dejaron dos personas fallecidas. Además, no hubo derrumbes que bloquearan vías este fin de semana.



Al norte, en la región Caribe, reportaron lo mismo, vías despejadas y sin accidentes ni problemas de movilidad.



Por las vías de Atlántico se movilizaron unos 160.000 vehículos, según la Policía de Tránsito, que desplegó un operativo en los 17 municipios del departamento.

Entre tanto, por las vías de Bolívar se movilizaron unos 100.000 vehículos. Las vías no reportaron emergencias por accidentes ni por eventos naturales.

BOGOTÁ Y NACIÓN

*Con apoyo de Ana María Sánchez, periodista de Citytv