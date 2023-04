En días anteriores la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Nicolás García Bustos, había informado en qué consistía el Plan Retorno de Semana Santa, que contempla la movilización de 1.300.000 vehículos que regresan al departamento.



Según el gobernador, el sábado (8 de abril) habría paso en un solo sentido por la vía Apulo - Tocaima - Mosquera de 5 p.m. a 10 p.m.; lo mismo ocurriría el domingo (9 de abril) de 10 a.m. a 10 p.m. para facilitar la movilidad.

Adicional a esto, funcionaría el pico y placa regional, mientras que más de 600 policías y funcionarios de Tránsito atenderían los corredores viales.



Sin embargo, múltiples viajeros se quejaron en redes sociales de que sus trayectos se estaban alargando y no veían la implementación del reversible. “Sr. Gobernador, llevamos 4 horas desde la vía Girardot - Tocaima y aún no llegamos a Apulo. Sin presencia de policía y no hay una solución a la alta cantidad de vehículos que viajamos el día de hoy para llegar temprano a nuestros hogares”, fue uno de los mensajes.

@CundinamarcaGob @nicolasgarciab @TransitoPolicia Señor Gobernador, de nuevo yo escribiendo para lo mismo. Sali de Apulo a las 5:30 pm, son las 7:04 y no he llegado a Anapoima. Que paso con el reversible todo para Bogotá que anunció en sus redes y en el noticiero hoy? pic.twitter.com/5NPuU1iHk8 — Monica Ortega (@monik262) April 9, 2023

En respuesta, cerca de las 6:30 p.m. del mismo sábado el gobernador Nicolás García denunció por medio de su cuenta de Twitter que Tránsito se negó a implementar las medidas.



“El Comandante de @TransitoPolicia Cundinamarca en una muestra de total desconocimiento de las dinámicas de una región como esta, en una fecha como esta, se niega implementar reversible en vías del departamento. Medida que la norma contempla y que ha demostrado ser efectiva”, escribió.

García insistió en que se está perjudicando a miles de viajeros y aseguró que Cundinamarca necesita un Comandante de Tránsito que conozca al departamento y “sea eficiente y que cumpla su tarea. Un Comandante que piense en los ciudadanos y en su bienestar”, por lo que pidió un cambio a la Policía, que aún no ha emitido una comunicación oficial.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS