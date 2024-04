El plan para tapar huecos en Bogotá tomaría 12 años: director de la Unidad de Mantenimiento Vial

Ad portas de que se cumplan los primeros 100 días de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, cada entidad empezó a hacer cuentas de si logró la meta que se le encargó dentro de la estrategia '100 días por Bogotá'.

Precisamente, el director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Álvaro Sandoval, habló de cómo ha logrado cumplir con la meta de recuperar 100.000 metros cuadrados de malla vial en la ciudad, y las diferentes labores que se realizaron para tapar los huecos de las áreas que más requerían una intervención inmediata.

¿La Unidad de Mantenimiento Vial cumplió la meta que se ha propuesto para el primer trimestre de la alcaldía de Carlos Fernando Galán?

Sí. En realidad teníamos dos metas, pero sí, estamos cumpliendo nuestras dos metas.

¿Cuáles son las dos metas que se cumplieron en este primer trimestre?

Las primeras metas que teníamos programadas tenían que ver con 3.000 metros cuadrados de ciclorrutas, que ya la superamos, y con 7.000 metros cuadrados de vías rurales, que también la superamos, estamos en un poquito arriba de 7.000. También en espacio público ya lo superamos, estamos arriba de los 7.000, casi los 8.000 metros cuadrados.

Lo que estamos haciendo es volviendo a utilizar el asfalto que retiramos de las vías para mejorarlo y volverlo a colocar

Otra meta que es bien importante y me gusta contarla es los metros cuadrados de repavimentación de vías con asfalto. Lo que estamos haciendo es volviendo a utilizar el asfalto que retiramos de las vías para mejorarlo y volverlo a colocar. De esto, 26.000 metros cuadrados nos habíamos propuesto y vamos bien, yo creo que seguiremos subiendo la meta.

Y la otra, la que hicimos pública con el señor alcalde en los primeros 100 días, es que la UMV iba a intervenir 100.000 metros cuadrados de vías en donde el diagnóstico nuestro nos indicó que hay huecos. Y eso lo hicimos. En el día 80 ya llegamos a los 100.0000 metros cuadrados. Hoy debemos estar entre los 110 y 112.000. Y el 9 de abril, que es nuestro compromiso, ya tendremos cumplida nuestra meta.

El diagnóstico hecho por la UMV registra que hay 24.408 huecos identificados, en 9.964 vías. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

Como usted bien lo está diciendo, esto no para acá. ¿Ustedes van a continuar después del 9 de abril?

Claro, nos toca continuar. Hoy tenemos los recursos asignados en la administración pasada y estamos esperando poder obtener un mayor número de recursos en esta administración, para poder continuar al ritmo de los 100 días. Si logramos obtener recursos, nos vamos de largo con una meta similares por lo que resta del año y lo que siga de la administración del doctor Galán.

¿Qué trabajo hicieron realmente en cada hueco?

Un hueco puede ser de 50 por 50, o de 3 por 2. Entonces para nosotros, el hueco patrón es de un metro por un metro, pero cuando encontramos un hueco en donde anexo al mismo hay una piel de cocodrilo, es decir, que el pavimento se está agrietando, pues de una vez le hacemos. Entonces un hueco que podía tener un metro por un metro se puede convertir en tres metros cuadrados de intervención, pero estamos evitando que ese agrietamiento preliminar se nos vuelva un hueco rápidamente.

La Alhambra, Usaquén, Chicó, Ciudad Bolívar, algo de Bosa, el Terminal de Transporte, Ciudad Salitre, el centro. Esos fueron los sectores que escogimos.

¿Qué tipo de labores se hicieron?

Lo que hicimos básicamente aquí fue parcheo y algunos cambios de carpeta, no totales de toda la vía, pero sí en áreas relativamente grandes.

¿Cuáles zonas de vías fueron intervenidas y por qué?

Nosotros tenemos en la Unidad ya diagnosticada toda la malla vial local e intermedia. Sabemos por cada segmento qué tipo de falla tiene y qué área tiene. Y eso se cruza con precios y con unas prioridades que tenemos que tienen que ver con volúmenes de tráfico, con si hay centros comerciales, centros de salud, centros culturales cerca, con índices de accidentalidad que nos reportan los moteros o la Secretaría de Movilidad, nosotros tenemos un modelo de priorización y él nos va arrojando cuáles debemos intervenir.

Con el equipo del señor Alcalde nos sentamos y establecimos, de esas priorizaciones, cuáles debíamos atender primero, y escogimos dos ejercicios diferentes. Uno, sectores. La Alhambra, Usaquén, Chicó, Ciudad Bolívar, algo de Bosa, el Terminal de Transporte, Ciudad Salitre, el centro. Esos fueron los sectores que escogimos.

¿Pero estratégicamente escogidos o porque era necesario?

Porque eran los que por el modelo de priorización presentaban más urgencias, o más huecos, o más volúmenes de tráfico, o más accidentes, por varias razones. Y en asocio con el IDU, escogimos también 24 corredores. La Séptima, la calle 34, la calle 22, la calle 68, la calle 63…el IDU nos pidió el favor de que le ayudáramos, porque la malla arterial y troncal es responsabilidad del IDU, pero nosotros prestamos apoyo interinstitucional en esas vías cuando lo solicita.

La Alhambra, Usaquén, Chicó y Ciudad Bolívar fueron algunos de los sectores priorizados. Foto:Néstor Gómez / El Tiempo. Compartir

Bueno, 100.000 metros cuadrados de área, intervenidos en huecos, frente a toda la malla vial que tiene la ciudad y la que tiene la Unidad de Mantenimiento Vial, diría uno, es como quitarle un pelo a un gato…

No tanto, pero sí es muy, muy poquito. Yo creo que no alcanza a ser más del 1 % del total de la malla vial. La malla vial urbana de Bogotá es de más o menos 15.000 kilómetros carril. De esos, hay arterial troncal, que debe tener como unos 3.000 kilómetros carril; la local, que son 7.000, y hay una malla vial intermedia que es la que está entre los dos. Hoy por hoy la Unidad de Mantenimiento Vial, junto con los fondos, es responsable de la local y de la intermedia. Eso da que somos responsables de 10.000 kilómetros carril de los 15.000.

¿Cómo recuperar tantos kilómetros? ¿Cuánto se tomaría esto y qué plata se tendría?

A cada diagnóstico le pusimos una solución y a cada solución, plata. Y armamos un modelo para que nos dijera si queríamos restaurar la malla vial local e intermedia en un 80 %, porque si la pongo en el 100 no tendría qué hacer. No es inteligencia artificial, es inteligencia humana echando números...serían siete billones de pesos. Y si me dan la plata hoy, pues me tocaría sacar a los bogotanos por un año para que me dejaran trabajar, entonces en tiempo calculamos que lleva tres administraciones.

¿12 años?

La del doctor Galán y otras dos administraciones adicionales. Hoy el 58 % de la malla local e intermedia está entre regular y buena, ese es el dato. La propuesta es llevarla al 66 % al final de la administración del doctor Galán.

Una administración que dice que no tiene plata y que es difícil conseguirla... ¿Es un reto grande?

Sí, ahí estamos botándole corriente a algunos temas para ver cómo logramos hacer que los privados puedan participar más activamente, pero todavía no lo hemos aterrizado bien. Estoy hablando con Hacienda y con Planeación para ver si hay alguna posibilidad de que recursos que manejan los fondos de desarrollo local con contratación con terceros los pueda manejar yo, porque como yo actúo por por ejecución directa, a mí me rinde.

A los fondos les toca abrir procesos licitatorios para estudios y diseños, después les toca abrir procesos licitatorios para construcción. Lo mismo que le pasa al IDU, si un alcalde quiere hacer una obra, antes de ocho meses no puede tener gente dentro porque los procesos son largos, yo puedo porque tengo profesionales especializados para entrar mucho más rápido.

Arreglos en la Autopista Norte Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

¿Cuál va a ser la estrategia para recuperar toda esta malla vial?

El modelo lo que nos dice es que debemos atacar asumiendo el estado de la malla vial como un semáforo en verde, amarillo y rojo. Debemos hacer intervenciones grandes en el amarillo, para que esa franja amarilla de se disminuya, y tener mucho verde. Teniendo mucho verde, mantener una malla en buen estado es mucho más económico.

Esas vías tienen una curva de deterioro. Si tú no les haces un mantenimiento, la curva se empieza a caer muy rápido.

Y es un poco perverso porque nos dice: 'Al rojo no le entren con mucha fuerza porque se les va toda la plata y no mueven la aguja'. Pero hay que hacerlo, hay que hacer algo de rojo. El modelo lo que nos dice es: 'Dele al amarillo que después, ya con una malla en el 66 %, pueden ir mirando cómo hacen el resto’. Y nos toca ver cómo coordinamos con los fondos de desarrollo local para hacer un trabajo coordinado, para que tengamos un solo modelo de priorización, para que tengamos una sola información compartida que nos permita no solo saber qué estamos haciendo cada uno de nosotros, sino poder tener eventualmente un único punto de información a la ciudadanía.

¿Ustedes cómo tienen priorizada esa malla vial? ¿Por localidades o por vías?

Nosotros no trabajamos por localidades, trabajamos por sectores y después sí le ponemos el mapa a las localidades a ver dónde cayó. Porque no puede ser que yo llegue hasta el bordecito de Usaquén y diga, no, pero es que de ahí para allá es Suba, entonces ya paro.

Tenemos una sede de operación, que es donde está nuestra maquinaria y nuestros talleres, y una sede de producción, arriba en Ciudad Bolívar, que es donde producimos la mezcla asfáltica en caliente, en frío y el concreto.

Hemos repartido a la ciudad en cuatro unidades de intervención zonal. Una en el norte, con un lote que nos prestó el Terminal; una en el centro, con un lote que nos prestó la alcaldía de Santa Fe; otra en Ciudad Bolívar, donde vamos a hacer una sede interdisciplinaria para que no solo sea de producción, sino que tenga operación y atención a vecinos, y otra donde está la sede de operación, que es Engativá.

Entonces tendríamos cuatro unidades de intervención zonal que nos permitirían, por poner un ejemplo sencillo, que las volquetas no tengan que regresar otra vez a la sede grande a dormir para volver a salir al mismo sitio. Eso es un ejercicio que nos puede hacer ser mucho más eficientes y que nos rinda más la plata.

Unidad de Mantenimiento Vial tapando huecos en la ciudad Foto:Unidad de Mantenimiento Vial Compartir

¿Qué tanto puede durar un arreglo de los que ya se hicieron en este trimestre?

Los ingenieros lo diseñan para 10 años, y debe durar 10 años, pero de todas maneras esas vías tienen una curva de deterioro. Si tú no les haces un mantenimiento, la curva se empieza a caer muy rápido. Si tú no le arreglas las grieticas que les puedan empezar a aparecer al año, la curva se te cae, pero un pavimento bien diseñado y bien cuidado te dura 10 años.

¿Y el pavimento que estamos utilizando ahora es bien diseñado, bien cuidado, como dice usted?

Sí, lo que pasa es que los ingenieros no me dejan dar garantía sobre los huecos, porque no se tocó la estructura y porque es una sección muy pequeña, pero sin hacerles caso a ellos, yo diría que esos repartidos que estamos haciendo tienen que durar, por lo menos, esta administración. Si se dañan por alguna razón, que estoy seguro que no va a pasar, pues me avisan y yo pido perdón y vuelvo y lo arreglo porque otro de los secretos es que no basta con que tú arregles, tú tienes que tener un modelo de conservación.

En los 100 días arrancamos con la Séptima. Vamos a hacerle un recorrido porque ya va a cumplir tres meses y es posible que hayan salido huecos.

¿Cuántas máquinas y cuánto personal tiene?

Servidores públicos son más o menos 70; trabajadores oficiales, que son los que están en las obras, son unos 130, y estoy hablando de 200 en total.

Pero las necesidades son tan grandes que yo tengo un contrato sindical. O sea, yo contraté con mi sindicato porque la ley laboral me lo permite y ahí tengo 500 trabajadores, que son los que están en calle. En órdenes de prestación de servicio entre profesionales y técnicos debo tener unos 100, estoy hablando de 900 personas que trabajan con nosotros.

Maquinaria amarilla debemos estar sobre las 40 máquinas, pero ahí hay otro problema: más del 60 % de mi maquinaria tiene más de 10 años de vida útil. Necesitamos cambiar maquinaria porque ahora estamos teniendo que hacer contratos de alquiler de maquinaria y contratos de mantenimiento. Y una máquina que compremos nosotros nos dura la mitad, porque la trabajamos 24 horas. Si me dijeron que duraba 10 años, a nosotros nos va a durar 5. Entonces, ese es uno de los cuellos de botella que tenemos. O sea que el desafío es grande, no solamente reparar.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

X: @guirei