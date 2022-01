Avanza el Plan de Choque para tapar huecos en Bogotá. Esta estrategia, presentada por la Alcaldía el 9 de diciembre e iniciada el 25 de diciembre, ya tiene una ejecución de más del 60 por ciento.



Aunque, oficialmente, el Distrito notificó este jueves de 34.205 huecos tapados, en la última actualización disponible en el tablero de control virtual ya se reportaban 37.740 intervenciones. Es clave tener en cuenta que el Distrito cuenta un hueco como cada metro cuadrado intervenido.





“Al ritmo que vamos, vamos a superar esa meta con creces. Estamos teniendo un volumen de 3.048 huecos intervenidos al día”, aseguró el saliente secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. En esto coincidió el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, quien estimó: “Creo que podemos estar llegando a los 70.000 huecos al 22 de enero”.



El 22, precisamente, será el día en que finalice el Plan de Choque activado en una época en la que la movilidad vehicular en Bogotá baja debido a las fiestas y los viajes de fin de año. En el plan participan entidades como el IDU (que ha tapado 18.046 huecos), la Unidad de Mantenimiento Vial (18.482), los Fondos de Desarrollo Local (60), Enel Codensa (que ha vuelto a cubrir 753 alcantarillas cuyas tapas habían sido robadas), la ETB (285) y la Empresa de Acueducto (114).

Cada entidad ha puesto énfasis en tareas específicas. Por ejemplo, la UMV ha trabajado en ocho accesos viales a Bogotá y, según el más reciente corte de cuentas, “ya culminó los trabajos para mejorar el estado de la autopista Sur desde la avenida Boyacá hasta el límite sur del Distrito y se encuentra trabajando para poner a punto la calle 80, la carrera 7.ª y la autopista Norte desde la calle 183 hasta el límite del Distrito”.



Por su parte, el IDU tiene abiertos 47 frentes de obras amparados en 20 contratos (10 de obra y de 10 de interventoría) y se articula con otros contratos previos en la avenida El Rincón con Boyacá y las troncales Caracas (extensión), Ciudad de Cali y 68, para intervenir huecos en otros 23 frentes de obra. Según explicó el director de la entidad, de los 47 frentes de obra del Plan de Choque, 35 se ubican en malla vial y 12, en espacio público y ciclorrutas.



Las localidades donde más se han registrado intervenciones son: Suba (14.294), Engativá (8.631), Kennedy (3.035), Usaquén (2.388) y Bosa (1.992).

¿Y los reportes?

Este Plan de Choque también se lanzó con la promesa de tapar los huecos que fueran reportados por la misma ciudadanía a través de la plataforma web o de la app móvil de Gobierno Abierto Bogotá. Según el tablero de control, a la fecha se han hecho 5.349 reportes, de los cuales 126 han sido intervenidos, 353 han sido catalogados como viables y 574 están priorizados (y se van a tapar próximamente), 1.321 están en revisión y 834 serán intervenidos no en el plan, sino durante 2022, por requerir intervención total de la vía. Los 1.145 restantes no se incluyen por distintas razones: están duplicados, se ubican en vía privada o no se pueden localizar, pues la dirección quedó mal ingresada por el ciudadano en el momento de hacer el reporte.



La alcaldesa Claudia López recordó que, una vez se recibe el reporte, el hueco pasa una serie de filtros y revisiones para determinar cómo intervenirlo. “Si la gente nos reporta, lo programamos y los visitamos. Y ahí... una de dos: o es un hueco que podemos intervenir en el corto plazo (y lo tapan en el Plan de Choque) o es un daño más estructural y lo reprogramamos para intervención durante 2022, porque quizá tengamos que hacer la vía completa o un arreglo más profundo”, explicó López, y recordó a los ciudadanos que la plataforma sigue abierta para recibir denuncias y reportes.



El Distrito, a su vez, tiene en internet un tablero de control interactivo en el que la gente puede verificar no solo el avance del Plan de Choque, sino el estado del hueco que reportó. Periodistas de EL TIEMPO, por ejemplo, hicieron un reporte de un cráter en el sector de Quinta Paredes. Verificando el mapa, el hueco fue catalogado como ‘Vía completa, en revisión de programación’, es decir, debería ser intervenido con el presupuesto 2022 de mantenimiento de malla vial.



Reportar de esta forma, al menos, permite un monitoreo. Periodistas de EL TIEMPO también reportaron, vía Twitter, una alcantarilla destapada en la avenida Boyacá con avenida La Esperanza; pasaron ocho días hasta poder dar con la empresa responsable, y ahora están a la espera de que se cumpla el plazo de 15 días hábiles que dio la ETB (responsable de la tapa) para solucionar el daño.

Ojalá que en los 15 días hábiles que se va a tomar la @ETB para solucionar esto no se vaya nadie por ese hueco.



Lo estoy viendo desde mediados de 2021. Triné el 20 de diciembre, el 27 por fin me enteré que era una tapa de la ETB.



Vamos en 4 de enero y ajá

¿Y el resto del año?

Para 2022, la ciudad ya cuenta con un presupuesto de 826.181 millones de pesos para ejecutar en obras de mantenimiento de malla vial. El IDU ya confirmó que, a finales de 2021, adjudicó 22 contratos que empezarán obras a partir de febrero en “malla vial, troncal, arterial no troncal, intermedia con rutas de espacio público, puentes peatonales, puentes vehiculares y ciclorrutas” y que se realizarán entre 2022 y 2023.

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá?

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá? Foto: Archivo particular

Recuerde los pasos para reportar un hueco en Bogotá y solicitar que lo tapen en este Plan de Choque.



1.Ingresar a la web https://www.gobiernoabiertobogota.gov.co/ o descargar la app Gobierno Abierto Bogotá.



2.Iniciar sesión o registrarse para poder ingresar a la plataforma.



3.Seleccionar la opción ‘Reporte un hueco’.



4.Tomar la foto del hueco o adjuntar una imagen desde su galería.



5.Ingresar la dirección exacta.



6.Reportar.



A partir de los reportes que se hagan, un sistema de analítica de datos, que ya tiene una lista de criterios, sistematizará y orientará a las entidades para visitar los huecos más reportados o los que revistan mayor urgencia de intervención, según los ciudadanos.

