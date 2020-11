Por qué Bogotá se endeudará tanto

Bogotá jamás se había endeudado en los niveles que ahora lo hará. Pero la coyuntura lo amerita. En eso están de acuerdo tanto la Administración Distrital como el Concejo, a pesar de los temores expresados por algunos sectores políticos por el elevando monto.



El cabildo distrital le dio el viernes en la noche el último debate al proyecto de acuerdo que autoriza el histórico cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos. Esa cifra nunca antes vista será para apalancar inversiones por 19 billones, según la Secretaría de Hacienda, en proyectos de infraestructura y programas sociales y económicos que le permitirán a la ciudad recuperarse del impacto de la pandemia de covid-19.

De hecho, los recursos del cupo, que ya están contemplados en el plan de desarrollo 2020-2023, tienen como objetivo financiar las obras de las troncales de TransMilenio por la 68 y la Ciudad de Cali, del corredor verde por la carrera séptima, los estudios de la prolongación del metro a Suba y Engativá, los proyectos de infraestructura del IDU, como la ciclo alameda del Medio Milenio; la construcción de colegios y centros de salud, 20.000 cupos para educación superior y apoyo a los jóvenes ‘ninis’ y mujeres, investigación sobre el covid y la logística de distribución de la vacuna, así como programas de mitigación social y pobreza.



Esta iniciativa, junto con la de recuperación económica –aprobada el 24 de octubre pasado y que entrega alivios en ICA, predial y a vehículos eléctricos, a la vez que les aumenta los impuestos a las actividades menos afectadas y lotes de engorde e inmuebles que superen los 1.092 millones de pesos– conforman el Plan Marshall, cuyo propósito es impulsar la reactivación económica y social, después del aislamiento y la inactividad para la mayoría de sectores a causa del aislamiento por la pandemia de covid-19.

Más efectos de la pandemia

Esta crisis sanitaria llevó a que el producto interno bruto (PIB) de la ciudad en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio, los meses más fuertes de la cuarentena) cayera a -15,2 %, y se espera que el año finalice con un crecimiento de -6,3 %.



Incluso, impactó las finanzas más de lo que se llegó a estimar. En principio se hablaba de una reducción en el recaudo de 1 billón de pesos al final del año, pero ahora las cifras oficiales apuntan a 1,5 billones. Y que el cuatrienio finalizaría con un acumulado negativo de 4,2 billones de pesos; no obstante, ya se considera que esa cifra puede estar entre 5,9 y 6,2 billones, recursos con los que no contará la administración de Claudia López.



Según el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, a partir de la pandemia a la ciudad le quedaron dos caminos: reducir gastos y cobrar más impuestos o endeudarse más, y se decidió por la última opción. “Cuando usted tiene de repente esa reducción de los ingresos, hay solo dos alternativas, o reduce el gasto en un monto similar o se endeuda por una cifra igual, y dijimos vamos a ir por cerca de 3,9 billones adicionales. Bajar los gastos sería contrario a la reactivación económica, los queremos mantener y para ello hay que endeudarse”, explica.



Antes de la llegada del covid-19, la alcaldía contemplaba endeudarse en 7 billones de pesos, pero ya con el virus y los impactos de cinco meses de confinamiento en las empresas (37.000 cerraron) y en los hogares (golpeados por el desempleo y la falta de ingresos), así como la caída en los recaudos por impuestos, aumentó su intención de endeudarse hasta 10,8 billones.



Si bien en el Concejo hay consenso en que Bogotá debe endeudarse –de las dos ponencias presentadas una propuso reducir el cupo en 2 billones, pero fue derrotada–, el proyecto de acuerdo llegó ayer a instancias definitivas, no sin antes enfrentar varios tropiezos, pero estos fueron por temas de procedimiento y reglamento interno. Así fue como en septiembre se hundió por falta de tiempo. En octubre, la alcaldía la volvió a presentar –a la vez con el de reactivación económica– y el lunes pasado, cuando se esperaba su aprobación, por dudas en los días que debían pasar entre el primero y el segundo debate, se revocó todo lo actuado, según explicó el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente). Entonces, la iniciativa debió comenzar de cero este viernes en el cabildo distrital, que después de 12 horas de debate la aprobó. Precisamente, el excandidato a la alcaldía y Carlos Carrillo (Polo Democrático) coincidían en que la ciudad debía ser prudente y endeudarse menos.



“Estoy convencida de que esos recursos pueden impulsar en forma decisiva la recuperación de Bogotá, luego de la terrible crisis social y económica que nos está dejando la pandemia”, dijo Marisol Gómez, una de las tres ponentes del cupo. Agregó que todas las grandes ciudades del mundo están recurriendo al crédito para inyectar recursos masivos a sus economías, crear empleos y combatir la pobreza que ha creado la pandemia. “El cupo apunta a romper el ciclo de la recesión mediante la inversión en grandes obras que generen trabajo para la gente que quedó sin empleo y sin ingresos”.

Gómez destaca que la ciudad tiene unas finanzas sanas y capacidad para endeudarse en un monto de esa magnitud, pero afirma que “la crisis hay que atacarla ya” y que esos recursos deben ser invertidos “rápido y sin dilaciones”.



Sin embargo, el exsecretario de Hacienda Carlos Alberto Sandoval, quien ya había estimado una reducción de los ingresos entre 1,5 y 2 billones de pesos este año, dice que ante la caída del recaudo, la Administración Distrital ahora tiene el reto de ser “muy juiciosa y muy responsable” de no solicitar deuda más allá de la que le permita la realidad de los ingresos en los próximos maños. El riesgo, explica, es que la capital quede por encima de su capacidad de endeudamiento.

Pros y contras de la decisión del Concejo

Pros:

- Da las herramientas para que el plan de desarrollo 2020-2023 sea ejecutado.

- Permite contratar de manera rápida las obras claves para la recuperación económica.



Contras:

- La Administración puede no tener capacidad para ejecutar todo el alto monto.

- Puede generar un endeudamiento excesivo y comprometer a la ciudad más allá de su capacidad a futuro.

8 preguntas a Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá

El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Por qué la ciudad se debe endeudar tanto?

Vamos a presentar el próximo martes el proyecto acuerdo de presupuesto de 2021, que está alrededor de 20 billones de pesos, y no endeudarnos significa que ese presupuesto tendría que reducirse en 3 billones. Al no tener recursos, producto de crédito, nos toca bajar los gastos.

¿Cuál es la situación de las finanzas hoy?

Nuestros indicadores de endeudamiento son muy buenos, cuando se comparan con los que exige la nación. El pago de intereses sobre ahorro, el máximo que puede llegar una entidad territorial, es 40 % y Bogotá está en 27 %. La deuda, como proporción de los ingresos, máximo es 100 % y Bogotá está en 25 %. Tenemos campo para endeudarnos y la estrategia es llegar al 80 %, no al 100 %.

¿Cuál es el estado de los recaudos?

Al 8 de octubre, el predial,con respecto al año pasado, se ha reducido 3,8 % y vehículos 2,2 %, pero industria y comercio se redujo 21 % y la sobretasa a la gasolina, 30 %.

¿Qué significa esa caída?

Por eso tenemos que buscar crédito. Ya nos estamos moviendo para compensar con nuevo endeudamiento.

¿Cómo crecerá la economía de la ciudad?

La opción más pesimista sería que Bogotá cae 8,3 % este año, crece 2,5 % el próximo año y 3,3% en 2022, es decir, es una recuperación muy lenta. Si es así, tendríamos una pérdida adicional de recursos a esos 4,4 billones de 1,5 o 1,8 billones. Pero la apuesta de la administración, obviamente de la mano del Gobierno Nacional, es meterse a fondo en la reactivación con los proyectos de reactivación y formalización y el cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos, pero que apalanca una inversión por 19 billones.

¿Cómo impactará el cupo en el empleo de la ciudad?

Los 10,8 billones deben generar 120.000 empleos de los 500.000 que se fijaron como meta en el plan de desarrollo.

¿Cuánto cupo se usará?

El cupo es un techo y esperamos que no sea necesario utilizarlo todo. Si la meta de crecimiento del 4 % se logra en 2021 y mantenemos ese crecimiento, no tendríamos que utilizar todos esos recursos.

¿Será una deuda a 10 años?

No. Primero, lo que haremos es tratar de tener una deuda en pesos. Segundo, sería emisión de deuda a largo plazo, ojalá 15 o 20 años, y consultando con las condiciones favorables del mercado. Puede ser crédito o puede ser emisión de bonos, como colocamos en mayo 600.000 millones de pesos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá