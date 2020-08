Fenalco se pronuncia sobre el Plan Marshall de alcaldesa Claudia López

La Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá (Fenalco) se pronunció sobre el Plan Marshall de la alcaldesa de Bogotá Claudia López para reactivar la economía de Bogotá tras la pandemia y que será presentado al Concejo de Bogotá.

El gremio explicó que tras analizar el documento reconoce el interés de la Administración por plantear soluciones a la crisis económica y que impacta de manera especial al comercio de Bogotá, pero llama la atención sobre los siguientes aspectos

1. Impuesto de industria y comercio (ICA)

Para el Gremio de los comerciantes es inconcebible que se incremente las tarifas del ICA (del 11.04 al 13, 25 por mil) a la producción de bienes primera necesidad como son los productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, jabones, desinfectantes y sus materias primas, que en estos momentos garantizan a la población su protección de bioseguridad para evitar el contagio de COVID.



Asimismo, el gremio explica que en el Proyecto de Acuerdo se contempla gravar con una tarifa del 13,8 por mil al comercio al por menor realizado a través de internet, comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo y otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aseguró que “si bien la Alcaldesa Claudia López fue enfática en afirmar que la propuesta no es gravar a los comerciantes que venden por internet sino a la plataformas que permiten este comercio, en el documento no quedó así redactado, lo cual genera confusión y finalmente esa carga se termina trasladando al comerciante. El comercio electrónico es la única alternativa que tiene el comercio para evitar contacto social”.



Dijo que no puede ser que se incluya una nueva carga a los comerciantes que realizan esta actividad en el país, que de por sí ya están en desventaja competitiva frente a los jugadores internacionales que por compras de menos de 200 dólares no pagan arancel ni IVA.



El líder rremial también advirtió que el descuento tributario del ICA debería ser del 15% para todos las empresas que hayan sufrido una disminución en sus ingresos igual o superior al 20%, teniendo en cuenta que ese fue el parámetro indicado por el Gobierno Nacional para identificar el grado de afectación de las empresas para ameritar un subsidio como el de nómina.

2. Apoyo a los empresarios que se formalicen desconociendo las necesidades de los ya formalizados

Otro punto que el gremio invita a analizar es el desequilibrio que se presenta entre las ayudas que proponen otorgar a las empresas que ingresen a la formalidad frente a las empresas ya constituidas formalmente, que en su mayoría son MYPIMES y que son las que han soportado la mayor carga por la crisis generada por COVID, al seguir tributando y manteniendo con el mayor esfuerzo los empleos formales.



“Existe justificación suficiente para que se extienda el régimen de tributación menor y progresivo a quienes han honrado sus obligaciones legales y que hoy no se encuentran en capacidad de asumir una carga tributaria igual a la que venían rigiendo las normas distritales y que en últimas tienen que volver a empezar”, insistió Orrego.



Lo que se pide desde Fenalco Bogotá es que la progresividad en la tarifa del impuesto del ICA no se limite a los que se formalicen sino que sea para todos los contribuyentes. Asimismo como los créditos con incentivos en la tasa o periodos de gracia.



El líder gremial fue enfático en decir, que con estas medidas se podría estar dando un mensaje erróneo a las empresas formales de la ciudad, pues “les va mejor a los informales y sería un llamado para que las empresas cierren y empiecen de cero con estos beneficios. Los beneficios deben ser para los que ingresen a la formalidad pero también para los que ya son formales”.

3. Impuesto predial

Fenalco recibió con agrado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea propuesto como límite para crecimiento del impuesto y considera que ese debería ser el límite incluso en condiciones de “normalidad”.



En su defecto, dicen, el límite del IPC debería cuando menos reconocerse como regla durante los mismos años que se establece una progresividad de ICA (art 13 proyecto); más aún si la pandemia no ha cesado, pues según los anuncios de la Alcaldesa como mínimo estará presente un año más, pero la afectación en la economía se extenderá más tiempo sin duda alguna.



Según el Proyecto de Acuerdo, dice Fenalco, el sistema de pago por cuotas sólo se mantiene un año para predios no residenciales por eso solicitan que esa alternativa se mantenga por el mismo plazo del artículo 13 del proyecto para verificar el comportamiento de la economía en la Ciudad. “El daño económico que ha generado esta crisis está lejos de haber sido superado en un año y por ello la caja de las empresas supervivientes también debe ser respaldada posibilitando el pago por cuotas de predial en adelante”, señaló Juan Esteban Orrego.



Finalmente, dijeron que si bien es importante la exención del 100% del Impuesto predial por los años gravables 2021 y 2022 y del cincuenta 50% para los años gravables siguientes hasta el 2030 para museos y teatros, entendiéndolos como sectores de entretenimiento y de relacionamiento social, es clave que otras empresas como cinemas, bares, discotecas y todas las actividades de relacionamiento social que se encuentran restringidas desde el inicio de la emergencia sanitaria declarada y ratificadas incluso en el listado de actividades restringidas en municipios con COVID, también adquieran este beneficio.

REDACCIÓN BOGOTA

