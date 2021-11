Preparese para el Plan Éxodo, en el último puente festivo del año

Según las autoridades de tránsito y transporte, en este último puente festivo del año se estima que salgan e ingresen de la capital 636 vehículos y cerca de 1'000.000 se movilicen por el departamento de Cundinamarca.



Las autoridades realizarán monitoreo permanente en las vías de Bogotá- Villavicencio, Bogotá- Medellín y Bogotá- La Calera, pues ante la segunda temporada de lluvias estarán alertas antes posibles emergencias.

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, Juan Libreros, realizó recomendaciones para todos los conductores que se estarán movilizando durante el Plan Éxodo.



- No conducir en estado de embriaguez.

- Recordar las medidas de seguridad.

- No exceder los límites de velocidad.

- Conservar la distancia correspondiente entre vehículos.

- Consultar el #767 para conocer el estado de las vías por donde viajará.



Además, afirmó que en este momento hay normalidad en las vías nacionales, excepto en la vía Sogamoso- Agua Azul, en el departamento de Boyacá.



Los principales monitoreos se realizarán en vías como la Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 48, para prestar atención especialmente si se registran lluvias. Asimismo, el Distrito y la gobernación de Cundinamarca acompañarán también en la vías de Bogotá- La Calear y la vía Bogotá- Choachí.



Si usted se va a desplazar por Cundinamarca tenga en cuenta las novedades en las siguientes vías: En La Palma-Pacho hay una restricción a la movilidad en temas nocturnos, no pueden transitar las personas entre 5 y 6 de la mañana. En la ruta 40 entre Bogotá y Girardot, hay diferentes tramos de mantenimiento.

Pico y placa Soacha

El lunes festivo 15 de noviembre habrá pico y placa en Soacha, en el corredor de la Autopista Sur:



- Ingreso de 12 m. a 4:00 p.m.: Placas terminadas en pares 0,2,4,6 y 8.

- Ingreso de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.: Placas terminadas en impar 1,3,5,7 y 9

REDACCIÓN BOGOTÁ, CON REPORTERÍA DE EDIXON RUIZ, DE CITYTV*