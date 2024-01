Plan éxodo para este puente del 6 de enero: esto es todo lo que debe saber

A partir de este viernes 5 de enero se da inicio al plan éxodo de viajeros por el puente festivo del Día de los Reyes Magos y la movilidad de Bogotá tiene varios datos para que los ciudadanos sepan cuáles serán las medidas en este fin de semana.

Así se ve la salida por Soacha durate el plan éxodo de esta tarde del 29 de diciembre. Foto: Archivo particular

La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta la salida de 265.000 viajeros en 18.000 vehículos y se estima que el día de mayor tránsito de viajeros durante este puente sea el sábado 6 de enero con 78.000 viajeros en 5.000 vehículos.



Así sería la salida por días:

​

- Viernes 5 de enero 65.000 viajeros

- Sábado 6 de enero 78.000 viajeros

- Domingo 7 de enero 76.000 viajeros

- Lunes 8 de enero 46.000 Viajeros



Unas 350 personas, entre personal logístico, de salud, Policía Nacional y vigilancia privada, garantizarán la seguridad de los usuarios en las tres terminales de la capital y se espera que el plan retorno reciba 300.000 viajeros.

Pico y placa regional

El lunes festivo 8 de enero aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Ese día, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Fuera de estos horarios no aplica la restricción de pico y placa regional.



Corredores



Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur



Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.



Avenida Centenario (calle 13): <<desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente



Calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, en sentido occidente – oriente



Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur



Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte



Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur



Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente



Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente

Este es el panorama que se vive en este momento en la vía que conduce dé Bogotá a Villavicencio donde con cierres intermitentes viajeros deben esperar a que se les dé paso luego que un camión se accidentara en uno de los túneles de la vía. Bogotá 27 de diciembre del 2023 Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Restricciones por la Vía al Llano

1. No se realizará el reversible Villavicencio - Bogotá el lunes 8 de enero de 2024.



2. Se mantendrán los horarios de apertura y cierre que están vigentes a la fecha.



- Recuerde que estos aplican solamente en el K00+000 (Sentido Bogotá / Villavicencio) y K83+000 (Sentido Bogotá / Villavicencio), en los puntos de control intermedios. Los horarios de detención temporal dependerán del volumen vehicular, la cantidad de vehículos de carga pesada y con el fin de evitar detención de vehículos al interior de los túneles, así como las condiciones del entorno.



3. Se mantiene el Pico y Placa regional de ingreso a Bogotá



4. Horarios de restricción de carga para vehículos de más de 3.4 Toneladas



- Viernes 05-01-23 de 3:00 pm a 11:00 pm (en ambos sentidos)

- Sábado 06-01-23 de 6:00 am a 3:00 pm (en ambos sentidos)

- Domingo 07-01-23 de 4:00 pm a 11:00 pm (en ambos sentidos)

- Lunes 08-01-23 de 1200 m a 1:00 am del 09-01-23 (en ambos sentidos)



5. En caso de que cancele con dinero en efectivo, procure dar el valor exacto, esto facilitará el paso por los carriles. Si cancela con tarjeta Crédito o Débito durante el Puente Festivo, solo se aceptarán aquellas del tipo Contact Less (Sin Contacto), con el fin de que se agilice la transacción al no tener que insertarla en el datáfono y digitar la clave.

