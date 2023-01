En la mañana de este jueves, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, entidades asociadas, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, las secretarías de Movilidad de Cundinamarca y del Distrito, Coviandina y vía 40 express hicieron anuncios de movilidad, proyecciones y recomedaciones para quienes van a salir de Bogotá este fin de semana.



Reyes informó que, con el fin de evitar que se presenten los mismos inconvenientes de movilidad del fin se semana pasado en las entradas y salidas de Bogotá, se tomaron algunas medidas para que el tráfico fluya.



Entre los anuncios estuvo la noticia de que, a partir de este viernes a las 2 de la tarde y hasta el lunes 10 de enero a las 12 del mediodía, pondrán en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado de Movilidad, en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.



"Este PMU contará con la participación de todas las entidades del sector transporte, de TransMilenio, de las alcaldías de Bogotá y Soacha, de la Gobernación de Cundinamarca. Desde este puesto de mando unificado tomaremos decisiones que sean necesarias en situaciones excepcionales que esperemos no ocurran", indicó el ministro Reyes.



La Dirección de Tránsito y Transporte informó que habrá 600 hombres disponibles para apoyar los ingresos a Bogotá por los diferentes corredores viales.



Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se estima que salgan 350.000 viajeros en vehículo particular y la entrada de más de 470.000 durante el puente festivo.



"Vamos a venir apoyando los nueve corredores de entrada y salida a la ciudad, teniendo un prioridad en la autopista Sur, la vía al Llano y la autopista Norte", indicó la entidad.



Adicional, la entidad informó que va a contar con más de 160 personas operativas del cuerpo de gestión en vía, más de 250 agentes civiles tránsito y coordinación con el equipo de semaforización de la ciudad.

Las medidas

En el caso del pico y placa regional del lunes festivo 9 de enero (aplica el mismo horario en Soacha), hasta las 12 del día no hay restricción, de 12 del día a 4 de la tarde ingresan vehículos pares, y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresan vehículos impares. Después de las 8 de la noche no aplica la medida.



"Lo que buscamos es que unos no tengan un horario de pico y placa a las 4 de la tarde y otros a las 5 de la tarde. De esta manera hemos unificado el ingreso a Bogotá por los diferentes corredores", explicó Reyes.

El viernes 6 de enero, en la salida de Bogotá hacía Anapoima, habrá reversible de 1 de la tarde a 7 de la noche, entre el peaje de Mondoñedo hasta el kilómetro 33 municipio de Apulo.



Para el plan retorno por esta misma ruta, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, habrá reversible desde el kilómetro 33 del municipio de Apulo hasta Mosquera.



El martes 10 de enero, de 2 de la tarde a 7 de la noche, aplicará la misma medida desde el kilómetro 33.

En la autopista Norte habrá reversible desde el puente del Común por la carrera Séptima hasta la calle 170 de 2:30 de la tarde a 10 de la noche.



En el caso de la vía Villavicencio - Bogotá, el lunes festivo de 12 del día a 10 de la noche habrá reversible desde el peaje de Pipiral (saliendo de Villavicencio después de pasar el túnel) hasta la entrada de Bogotá.



De acuerdo con Coviandina, en la operación éxodo pueden haber reversibles y oleadas en el sentido Bogotá - Villavicencio, entre el kilómetro 0 y el 9 dependiendo del tráfico que se presente, también, en el municipio de Guayabetal. Esto, buscando que los vehículos no se queden atrapados en túneles como El Boquerón y los de Quebrada Blanca.

Respecto a la vía Bogotá - Girardot, Reyes informó que en los pare y siga y los puntos de obra que afectan la movilidad en diferentes calzadas, en especial en el kilómetro 83, se acordó un Plan de Manejo de Tránsito.



Ese PMT garantiza a los conductores que no habrá ningún pare y siga, ni ningún trabajo de obras el lunes festivo, en el plan retorno desde Fusagasugá hasta Bogotá. Además, por primera vez, habrá reversible en la vía 40 de Fusagasugá a Bogotá de 12 del día a 10 de la noche.



"Los viajeros no podrán salir de Bogotá hacía el sur del país el día lunes por la vía 40, pero habrá dos vías habilitadas en el departamento. La ruta que va desde el sector el Nuevo Salto en Soacha hasta Viotá y la que va por Sibaté a Fusagasugá, que son rutas que pueden dirigir el tráfico hacia el sur del país", explicó el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy.

También, el ministro anunció que acordaron con la alcaldía de Soacha y TransMilenio la utilización de la calzada exclusiva de TransMilenio como un tercer carril que funcione durante el plan retorno de acuerdo a la demanda y necesidad que se tenga.

Cabe mencionar que, en los corredores en los que se espera un alto flujo vehicular el lunes 9 de enero como Bogotá - Girardot y Bogotá Villavicencio, habrá restricción total del transporte de carga. "Eso incluye las excepciones que plantea la resolución 2307 de 2014. Nosotros hemos establecido una nueva para este lunes festivo, restricción total de carga", indicó Reyes.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com