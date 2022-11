Durante este fin de semana se tiene previsto que cientos de personas salgan de la ciudad en medio del puente festivo y la celebración de Halloween. Las autoridades de tránsito estiman que por lo menos 500.000 vehículos circulen a través de la capital.



(Le puede interesar: Atención: habrá eventos masivos en Bogotá, pero se exigirá carné de vacuna)



Por eso la Policía de Tránsito dispuso de 6.200 uniformados que serán apoyados por gestores en vía en las principales salidas de la ciudad para regular la movilidad y evitar inconvenientes en las vías.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, Jairo Baquero, afirmó que para el Plan Retorno que inicia hoy se sumarán 100 policías a las labores de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte.



Este refuerzo se hace necesario por las diferentes actividades que se estarán llevando a cabo. Entre ellas está el Plan Éxodo, las celebraciones de Halloween para niños y adultos, partidos de fútbol, el evento Bogotá 24 Horas en 13 zonas de la ciudad, un concierto en el parque El Tunal y el Plan Retorno, que se estará realizando hasta el martes 2 de noviembre.



(También: Finalmente, ¿la restricción del parrillero en moto funciona o no?)



Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito, Héctor González, afirmó que con esta intensa jornada se tendrán que hacer grandes esfuerzos para que la movilidad en la ciudad no se vea afectada.

“Queremos invitar a todos los actores viales para que traten de hacer sus diligencias con tiempo. Hay que entender que muchas personas van a querer salir a disfrutar de estos espacios”, dijo.



Adicionalmente, realizó un llamado para que los conductores eviten conducir en estado de embriaguez, no ocupen el espacio público y eviten circular en caravanas, pues serán dispersadas para no afectar la movilidad.



(Lea: ¿Se acaba el teletrabajo en Bogotá? Empresas podrán volver a aforo del 100%)



En toda la ciudad habrá 17 puestos de control rotativos con el objetivo de no ser fáciles de detectar y burlar. En estos, las autoridades de tránsito estarán revisando la documentación de conducción, el Soat y la tecnomecánica. También se realizarán controles de alcoholemia para conductores de carros y motos, y de esta manera impedir que se presenten accidentes.

(Además: Agentes de tránsito civiles apoyarán el proceso de cobro por parqueo en vía)

Desde la dirección de tránsito y transporte, con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial harán campañas preventivas para revisar el estado de las llantas de los vehículos, pues con la época de lluvias es importante que se encuentren en condiciones óptimas.



Precisamente, por la temporada de invierno se han ubicado puestos de atención en algunas vías como la de Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58; Girardot-Bogotá y Medellín-Bogotá, en las que le brindarán ayuda si así lo requiere.

REDACCIÓN BOGOTÁ

SÍGANOS EN: @BogotaET