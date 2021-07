Más de 6.000 policías resguardarán vías este festivo

Más de 6.000 policías llevarán a cabo medidas de control en las vías del territorio nacional para que los ciudadanos se desplacen de manera segura durante el inicio del puente festivo de San Pedro y San Pablo. Estos vigilarán que se cumplan las medidas de bioseguridad de los viajeros.

En materia de movilidad se estima que a nivel nacional se desplacen por los principales corredores del país, 4'086.851 vehículos (paso peaje), durante este fin de semana.

De la capital se estima que salgan aproximadamente 407.745 automotores, mientras que ingresarán cerca de 328.440 es decir, entre hoy viernes 2 de julio y el lunes 5 de julio se calcula que podrán transitar cerca de 736.185 vehículos en la capital. Así mismo en el departamento de Cundinamarca se tendrá una movilidad de 1'229.823 vehículos.

En época de lluvias es común que se presente un fenómeno conocido como hidroplaneo, que básicamente representa la disminución de la adherencia de las llantas frente al asfalto. “Es necesario recordar que tanto la tracción como la dirección de un vehículo dependen de la fricción entre las cubiertas de las llantas y la superficie del suelo”, explicaron las autoridades de tránsito.



Las ranuras de las cubiertas están diseñadas para evacuar el agua que podría encontrarse entre el pavimento y la misma, incrementando la fricción y asegurando el control del vehículo. El hidroplaneo se produce cuando por diversos motivos, la cubierta de las llantas encuentra más agua de la que es capaz de desalojar.

Las llantas comienzan a patinar sobre la superficie del agua con poco o nada de contacto con el pavimento, disminuyendo drásticamente el control direccional y la capacidad de frenado. De hecho, este año se han registrado 72 accidentes por esta causa, que infortunadamente le significaron la muerte a 17 ciudadanos y lesiones graves a 101 personas más.

Recomendaciones por lluvias:

Disminuya la velocidad, aumente la distancia de seguridad entre carros, evite las maniobras bruscas, tanto de frenado como de cambio de dirección, mantenga los neumáticos con la presión de inflado correspondiente, mantenga las escobillas de los limpiaparabrisas en buen estado (cámbielas cada 6 meses) conduzca con las luces encendidas.

Restricción de carga:

• Viernes 2 de julio: 3 a.m. – 8 pm.

• Sábado 3 de julio: 6 a.m. – p.m.

• Domingo 4 de julio: no aplica.

• Lunes 5 de julio 10 a. m – 11 p.m.



REDACCIÓN BOGOTÁ

