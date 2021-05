Claves del plan de rescate social y económico para Bogotá

Con optimismo se recibió en el Concejo de Bogotá y en diversos sectores de la ciudad el plan de rescate social y económico propuesto por la alcaldesa Claudia López, quien, tras durar dos semanas aislada por causa del covid-19, regresó a sus funciones cargada con una serie de medidas de choque.

Se trata de un plan de 1,7 billones de pesos, adicionales a los 6,8 billones que ya se están ejecutando como parte de las acciones para mitigar el impacto de la pandemia, y que saldrán del presupuesto del 2021, mediante una reasignación de partidas, aplazando obras viales y de transporte público.



La mandataria le presentó ayer el proyecto a la ciudadanía para recibir comentarios, y lo radicará el 11 de junio en el Concejo Distrital.



“Hay cosas que vamos a sacrificar, no porque no se necesiten sino porque la ciudad tiene hambre, los jóvenes no tienen empleo, muchas microempresas están quebrando. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios y eso significa que algunos proyectos y obras tendrán que esperar”, agregó.



El plan busca asegurar más recursos para la renta básica, ayudas humanitarias de emergencia y que los niños de 0 a 5 años tengan garantizada la alimentación y la educación. También atenderá a los jóvenes, a quienes se les otorgarán 30.000 becas de educación superior adicionales a las 20.000 que0 ya hay; además, se destinarán recursos para el fortalecimiento de la microempresa y la construcción de vivienda popular y vías locales para atacar el desempleo y generar nuevos puestos de trabajo.



Según Nelson Cubides, concejal del partido Conservador, esta iniciativa será aprobada con mayorías en el cabildo distrital, pero como ha ocurrido en otros proyectos presentados por la Alcaldía en el pasado, seguramente tendrá cambios.



“Este plan cumple las expectativas. De lograrse, Claudia López podría hacer una historia importante en la ciudad, porque ante una situación crítica e histórica, responde con hechos únicos e históricos”, precisó el concejal, quien destacó como clave el aumento de las becas universitarias.



Para Emel Rojas, de Colombia Justa y Libres, el proyecto podría estar aprobado en julio próximo, pero tiene algunas dudas que se irán resolviendo en el trámite. “Lo que no es claro son las 900.000 familias para la renta básica. En la práctica, eso es lo que está hoy recibiendo Bogotá de la mano del Gobierno Nacional y Distrital. No me queda muy claro ese tema, y hay que ver cómo llega al Concejo en el acuerdo que anunció hoy la alcaldesa”, manifestó.



Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos, tras destacar que el plan se enfoque en los jóvenes y las mujeres, los más afectados en materia de empleo y oportunidades en la pandemia, manifestó que hay un buen entorno para sacar adelante la iniciativa.



“La voluntad política es lo más importante, esta crisis nos ha llevado a acelerar políticas, las cifras hablan de lo dramático del empleo juvenil y el cierre de empresas. Hay un ambiente de necesidad que hace más favorable el avance de un plan de estos”, opinó.

Gremios celebran la reactivación total desde el 8 de junio

Uno de los principales anuncios de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que a partir del próximo 8 de junio la ciudad se reabrirá de manera definitiva.



La mandataria explicó que la reactivación se dará a partir de la intervención de la empresa privada, y no gracias a subsidios otorgados por el Gobierno.



Es así que desde distintos sectores han recibido con buenos ojos la hoja de ruta planteada por la mandataria. Por ejemplo, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, dijo que llevaban varios meses esperando esta noticia. “Esperamos que los bloqueos terminen y que nos podamos reactivar para que el tejido empresarial se pueda fortalecer nuevamente y mejorar la calidad de vida que hoy está en duda”, opinó Orrego.



Desde la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), también respaldaron los anuncios.



“Debemos recuperar la brecha perdida que a abril de este año ajusta 22.000 empresas menos renovadas frente a lo que se había hecho en abril del 2019. Cada empresa que se pierde es una oportunidad que se pierde para la generación de ingresos y empleos”, dijo Nicolás Uribe Rueda, presidente de la CCB.



Otro de los sectores que se mostraron complacidos es el de la construcción. Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá, se refirió al plan de vivienda que fue anunciado. “Desde el sector de la construcción aplaudimos los más de 6.000 subsidios que se van a entregar a los bogotanos para que puedan encontrar su vivienda digna y los cientos de miles de millones que se invertirán en obra pública”, explicó Callejas.



Asobares, que aglutina al gremio de bares y discotecas de la ciudad, se pronunció frente al anuncio de apertura total. Explicaron que solo en el 2020, 8.500 establecimientos cancelaron su registro mercantil. Solicitaron que las medidas de bioseguridad que se van a exigir para este proceso de reapertura sean las mismas que se han venido aplicando en el plan piloto desde el pasado 18 de marzo.

Finalmente, esta reapertura se dará mientras el retorno a los colegios públicos se hace de manera progresiva y biosegura.

Renta básica

Se ampliarán las transferencias monetarias de renta básica, ingreso mínimo garantizado. Habrá 350.000 nuevos cupos, en total se atenderán 950.000 hogares con aportes económicos por 3 meses; el nuevo esquema focalizará a familias a través del Sisbén, teniendo en cuenta las condiciones demográficas en las que viven, la pobreza extrema o la vulnerabilidad.

Primera infancia

Educación superior

Se ampliará en 30.000 cupos de educación superior para consolidar un total de 134.000 cupos. Será en programas como Reto a la U para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. La inversión es de $ 399.173 millones. Todo será de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las universidades públicas y privadas de la ciudad.

Subsidio de vivienda

Se otorgarán 6.000 nuevos subsidios de vivienda y arrendamiento para un total de 9.000 beneficiarios que, en su mayoría, serán hogares con jefatura femenina con alerta de violencia o pobreza. A través de este beneficio los hogares recibirán un subsidio de vivienda de $ 500.000 por 12 meses, más $ 100.000 mensuales para ahorro para generación de vida crediticia.

Mujeres que reverdecen

Es un programa de empleo para 5.000 mujeres, con presupuesto de $ 33.044 millones. La Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y PNUD se unen para que más de 1.000 mujeres vulnerables sean vinculadas a 46 organizaciones. Una segunda estrategia permitirá que 4.000 mujeres tengan capacitaciones, experiencias laborales y un ingreso de $ 560.000 pesos mensuales.

Infraestructura

Se destinarán recursos para la construcción de 357 segmentos viales, mejoramiento de 60 kilómetros de ciclovía, infraestructura y mantenimiento de 476 kilómetros de malla vial local y 15.000 metros cuadrados de espacio público. Se intervendrán 8 equipamientos culturales, 49 parques, el Centro de Desarrollo Comunitario de Suba y la nueva sede de la Universidad Distrital.

Seguridad alimentaria

Se creará un nuevo beneficio de apoyo alimentario, dirigido a 50.000 hogares con inseguridad alimentaria. El subsidio de 160.000 pesos se otorgará por cinco meses a los hogares identificados por la Tropa Social en las diferentes localidades, y aquellos inscritos en Bogotá Cuidadora que se identifican en pobreza por Sisbén III, IV, o por índice del programa Bogotá Solidaria en Casa.



Emprendimientos

Con el fin de apoyar la asociatividad de las mujeres y sus iniciativas productivas se beneficiará a 24.000 mujeres, apoyando la dinamización de emprendimientos populares y micronegocios. Esta apuesta genera empleos para mujeres emprendedoras que desde su casa podrá incrementar sus recursos sin descuidar a sus hijos.



