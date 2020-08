‘Recuperación del país no se dará sin Bogotá’

Desde esta semana, el Concejo de Bogotá empieza a darles trámite a los proyectos de acuerdo ‘Plan Marshall’ y cupo de endeudamiento, en los cuales la actual administración distrital ha fundado sus esperanzas para reactivar la economía de la ciudad.



Y si bien se espera una caída del recaudo de impuestos, la principal fuente de recursos del Distrito, la idea no es recortar inversión, sino acelerar su ejecución en sectores claves como infraestructura, salud, educación, apoyo a empresas y alivios tributarios, entre otros.



Sin embargo, las iniciativas han sido objeto de críticas, entre ellas las del exsecretario de Hacienda Carlos Alberto Sandoval, para quien el ‘Plan Marshall’ es una reforma tributaria porque aunque tiene alivios, aumenta los impuestos para otros.



El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien acaba de reintegrarse, tras superar el covid-19, en entrevista con EL TIEMPO dice que son $ 53 billones para la reactivación de la economía en el cuatrienio, de los cuales $ 10,8 billones serán de crédito.

Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Foto: Archivo particular

La Alcaldía presentó dos proyectos que marcan lo que será la recuperación económica de la ciudad. ¿Cuánto cuesta la recuperación?



El Plan de Desarrollo vale $ 109 billones, y de esos, 53 billones son para la reactivación entre 2020 y 2024. Una parte de esos 53 billones los vamos a financiar con el endeudamiento por 10,8 billones. Vamos a decirle al Concejo que necesitamos el cupo para impulsar esta agenda de reactivación. El otro componente de la reactivación son los beneficios tributarios. Eso estaba en el Plan de Desarrollo, nos habíamos comprometido con el Concejo a presentar un proyecto.

¿Por qué es necesario hacer toda esa inversión?

​

Bogotá es el 27 % del PIB de Colombia, Bogotá tiene una capacidad enorme de producir, la recuperación de la economía colombiana no se da si Bogotá no se recupera. Por esa razón necesitamos no solo los programas del Gobierno Nacional, sino también del esfuerzo muy grande de la ciudad en conjunto, para no cargarles la mano a los hogares y a las empresas, para no tener que decirles que debemos aumentarles el predial.



¿Los proyectos claves, como la primera línea del metro, los Regiotram y las troncales de TransMilenio, están totalmente financiados, o sale algo del cupo de endeudamiento?

​

Una parte sale de endeudamiento y otra, de los ingresos que se van a generar entre 2020 y 2024. La mitad del cupo está entre movilidad y educación. Son 5 billones para movilidad, eso incluye 784.000 millones para el aporte inicial a la cofinanciación de la segunda fase del metro, el corredor verde de la 7.ª, el cable aéreo de San Cristóbal, la Red de Ciclorrutas Medio Milenio, donde vamos a invertir lo mismo que vale una troncal de TransMilenio, y cerca de 1,15 billones para el IDU. También hay cosas como el reforzamiento de puentes, la ampliación de la troncal Caracas, los patios del SITP, la Circunvalar de Oriente, que es la salida al Llano; la troncal de la avenida 68, de la autopista Norte a la carrera 7.ª; la troncal de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Centenario.



Uno de los temas que tienen un impacto bien grande es el mantenimiento de la malla vial. Esas pequeñas obras de infraestructura y contratos que van a implementar las alcaldías menores contribuyen además a la generación de empleo y a la recuperación del corazón productivo de las localidades, y ya las estamos moviendo. Cuestan $ 276.000 millones que serán invertidos este año.



¿Por cada billón de pesos que se invierte en obra pública qué gana Bogotá?



Cada billón de pesos de inversión en obra pública genera un crecimiento adicional de 0,4 puntos porcentuales en el PIB. Contribuye también a generar servicios profesionales, actividades de comercio, transporte, servicios financieros, servicios inmobiliarios, además de servicios públicos. No es solo empleos, sino que ayuda a tener una ciudad más conectada, con menos trancones, con mayor movilidad sostenible y mejor productividad de las firmas y de las personas, y por esa razón, mayor crecimiento del PIB de Bogotá.



Algunos plantean que el ‘Plan Marshall’ es una reforma tributaria, puesto que toca los impuestos de la ciudad...

​

No es una reforma tributaria porque no les estamos aumentando la carga tributaria sino a unas pocas actividades que pueden contribuir más, porque les tocó la parte positiva de la emergencia.



¿De cuánto sería la reducción de ingresos a causa del covid?



En recaudos tributarios, como ICA, predial, vehículos, estábamos esperando, antes de que pasara lo de covid, cerca de $ 10,2 billones para este 2020. Viene el covid, y lo que ya estamos esperando son 9,2 billones, es decir, un billón menos, y para todo el periodo esperamos 4,4 billones menos. Para hacer frente a esta emergencia dijimos ‘vamos a endeudarnos’, pero, gracias a que Bogotá ha sido manejada con seriedad fiscal y con responsabilidad, incluso en estas condiciones, podemos decirle a la ciudad ‘vamos a ayudarles el próximo año con alivios’.



Se pensó en un menor cupo de deuda, pero ahora es mayor. ¿Qué plantea el proyecto de acuerdo?



En 2017, el Concejo había autorizado un cupo de $ 6,9 billones, pero no se habían utilizado 3,4 billones. Habíamos dicho ‘vamos acoger esos 3,4 billones’ y en febrero aumentamos en 3,4 billones, entonces, ya íbamos en 6,8 billones. Pero cuando pasa esto, le decimos al Concejo ‘necesitamos esa plata y otros 3,9 billones’. En total son $ 10,8 billones.



¿En TransMilenio qué más se va hacer?



Hay un conjunto de obras de TransMilenio. Están la modernización de estaciones, la adquisición de nueva flota, que es absolutamente crucial porque permitirá ampliar la capacidad del sistema y contribuir con cero emisiones.



Además de obras, ¿qué hay en otros campos?

​

Tradicionalmente, el Concejo aprueba un cupo de crédito para infraestructura de carreteras y para mejoramiento de infraestructura de educación y de salud, etcétera. Esta vez estamos diciendo ‘no solo es infraestructura’. Para salud, en efecto, hay una parte de infraestructura en hospitales, en centros de atención primaria, y es muy importante la agenda de investigación en el tratamiento del covid. Eso no estaba contemplado, y son $ 204.000 millones. También queremos recursos para el centro de atención primaria de Engativá, para el centro de atención de salud mental. En educación necesitamos mejorar la infraestructura, tenemos 2,32 billones para 20 colegios y para conectividad, pero también para financiar el acceso a educación superior de 20.000 jóvenes.



Y en productividad y en el tema social...



También va servir para ayudar al fortalecimiento de la competitividad, la productividad y la innovación del tejido empresarial, el reforzamiento y mantenimiento de las plazas de mercado, y es bien importante el mejoramiento de la vivienda, a través del plan terrazas. El sistema distrital de protección de mujeres víctimas de la violencia se va a hacer también con estos recursos, el fortalecimiento de las comisarías de familia y la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura para temas de integración social.



En materia de alivios y beneficios, ¿qué habrá en el impuesto predial?



Esto es una forma de decirles a todos, predios residenciales y no residenciales, excepto los lotes, que la Administración se compromete con un congelamiento en términos reales del impuesto predial para el 2021. Es decir, crece hasta la inflación. Eso es para 2’600.000 predios. De esos, casi 2,2 millones ya han pagado este año. Eso es cerca del 85 % de la meta. La segunda facilidad, igual que este año, el próximo van a poder pagar por cuotas.



¿Qué hay en ICA?



El impuesto de industria y comercio es automático, es decir, si un restaurante se cerró, automáticamente se cae el recaudo, porque no tienen que pagar nada. Para el próximo año les estamos diciendo a los que la están pasando difícil, a los que la están luchando, a los empresarios y a los pequeños negocios, hagan todo el esfuerzo para seguir, para lograr mantenerse a flote, porque si perdieron en el 2020 más del 50 % de sus ingresos, con respecto al 2019, van a reducir sus pagos en 15 %; y si fueron entre 40 y 50 %, en 11 %; y si fue del 20 %, en 5 %.



Hay alivios que se alargan en el tiempo...



Una parte importante del proyecto de reactivación de la ciudad es para ayudar a las empresas informales con una reducción de los costos si se formalizan. Les vamos a pagar el registro mercantil y parte de la renovación de la matrícula mercantil por cuatro años. En el primer año paga el 25 %; en el segundo, el 50 %; en el tercero, el 75 %, y en el cuarto paga el total. Y les vamos a ayudar también con acceso a microcréditos, a créditos, en tasa interés o periodos de gracia o en garantías sobre sus créditos.

