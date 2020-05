Plan de Desarrollo pasó su primer debate en el Cabildo Distrital

La comisión del plan del Concejo de Bogotá aprobó en un primer debate el Plan de desarrollo 2020-2024, con modificaciones y la supresión de cuatro artículos. Durante cinco días, en plenaria, se resolverá el futuro final del documento.

En el evento se suprimieron cuatro artículos y al final se unificaron las dos ponencias positivas con modificaciones, presentadas por los cabildantes Gloria Díaz (partido Conservador), Álvaro Acevedo (partido Liberal) y Diego Cancino (Alianza Verde).

La solicitud de la alcaldesa Claudia López para que el Concejo le aprobara la urgencia manifiesta, con el fin de adelantar contrataciones de manera directa en el segundo semestre de este año, se hundió .

También se suprimió el artículo 80, sobre la contribución por estacionamiento en vía y fuera de vía. El Cabildo pidió un debate más profundo sobre el tema.

Para la concejal Olga Lucía Bastidas, del partido Alianza Verde, es preocupante lo que se decidió sobre la Troncal de TransMilenio por la Séptima pues se aprobó en el Concejo de Bogotá el Artículo 99 del Plan de Desarrollo presentado por la Administración que contempla suspender lo adelantado en ese proyecto para optar por un 'Corredor verde'.



Bastidas, quien presentó proposición al respecto para suprimir ese artículo, la determinación que tuvo lugar en la Comisión del Plan representa un hecho que perjudica a la ciudad: “La Administración no tuvo en cuenta las proposiciones que advertían sobre la falta legal que representa echar abajo los estudios y diseños con los que cuenta esta obra y el compromiso con el gobierno nacional de adelantar su construcción para solventar la necesidad de un sistema de transporte masivo para los 693 mil habitantes del borde oriental de Bogotá, se votó a favor de la propuesta del gobierno Distrital”.



Su crítica va a que el llamado ‘Corredor Verde’ establece que no se puede hacer uso de los diseños que se adelantaron en 2017 y 2018 por parte del IDU y no se podrá privilegiar o incluir transporte masivo en troncal; por el contrario, en el Plan buscan aprobar un corredor sin transporte público masivo.



“Hay un riesgo jurídico muy alto. En realidad, la troncal de la Séptima debe hacerse; ya cuenta con un proyecto estructurado y una licitación que puede seguir su curso si se levantan las medidas cautelares. Se han invertido más de 250 mil millones de pesos en predios. No es posible que pasemos por encima de los jueces de la República que son quienes tienen la última palabra”, manifestó la Concejal, al tiempo que le solicitó a la Personería de Bogotá que actúe y evalúe si existe un detrimento patrimonial por no ejecutar este proyecto.

Otros de los puntos polémicos fue el artículo 20 pues se aumentó el presupuesto a $405.279 millones que serán invertidos en la reserva Thomas van der Hammen, los Cerros Orientales, el corredor ambiental del Río Tunjuelo y seis humedales.

Por otro lado, Bogotá tendría un operador público de transporte. Anoche, el Concejo de Bogotá aprobó el artículo 88 del Plan de Desarrollo, que incluye este proyecto propuesto por la Alcaldía de Claudia López.

Es decir, se autoriza al Distrito Capital o TransMilenio S.A., para participar en la creación de una sociedad por acciones, operadora distrital de transporte con la participación de entidades públicas de acuerdo con los resultados de estudios técnicos o financieros, con personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal y patrimonio propio.



Para lo cual se podrán realizar los aportes a los que haya lugar. Esta sociedad tendrá como objeto, entre otras actividades, la prestación del servicio público masivo de transporte en Bogotá o su área de influencia en sus diferentes modalidades. La sociedad operador no podrá ser exclusiva en Bogotá.



La sociedad tendrá una junta directiva precedida por el Alcalde mayor o por quien este designe y tendrá un representante legal de libre nombramiento y remoción designado por la alcaldesa. El patrimonio estará integrado por los aportes distritales y demás aportes que se efectúen. Los estatutos deberán incorporar la conformación de un gobierno corporativo e incluso lineamientos de idoneidad para la elección de su órgano de dirección, su permanencia y mecanismos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas.

Lo próximo es esperar dos días para radicar el proyecto ante la Plenaria del Concejo, que tendrá que definir si se aprueba o no el documento completo antes del 31 de mayo. De no hacerlo, el documento será aprobado vía decreto por la alcaldesa tal y como se presentó al comienzo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

