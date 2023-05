La alcaldesa Claudia López dijo este lunes que en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes quedaron incluidas las 20 propuestas que hizo Bogotá, entre ellas destacó las líneas 1 y 2 del metro, los Regiotram de Occidente y del Norte, los cables aéreos, la fábrica de vacunas y la cofinanciación de la flota de buses eléctricos, entre otros. "A Bogotá le fue muy bien", afirmó la mandataria.



El pronunciamiento lo hizo la mandataria de los bogotanos luego de conocerse la totalidad del texto aprobado el viernes pasado por el Congreso de la ruta de navegación del gobierno Petro y llamó a cesar las peleas por ideologías y pidió menos polarización.



"Lo que la gente necesita no son peleas de políticos por ideologías, necesita empleo, educación, seguridad, menos pelea y más educación, menos polarización y más seguridad, menos ideología y más trabajo", dijo López, quien luego agradeció a los representantes y senadores porque "fueron acogidas las 20 propuestas que hizo Bogotá".



Y a renglón seguido agregó: "A Bogotá le fue muy bien en el Plan Nacional de Desarrollo, porque trabajamos de la mano con todos los partidos, con todas las bancadas (...) Lo que nos saca adelante en la vida es trabajar juntos, es unirnos".



López aseguró que el compromiso del Gobierno Nacional es de "sacar adelante" varios proyectos de infraestructura. Nombró la línea 1 y 2 del metro, los Regiotram de Occidente, que arrancará en el municipio de Facatativá y llegará al Centro de la capital, y el Regiotram del Norte, que conectará a Zipaquirá con el centro de Bogotá.



También afirmó que que existe el compromiso con el Policampus universitario en la localidades de Suba y Kennedy, del cual dijo que había sido el proyecto más votado en los diálogos vinculantes que se hicieron para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y que quedó entre los proyectos estratégicos en dicho Plan.



Igualmente se refirió al proyecto de construir una fábrica de vacunas y medicamentos con recursos del Distrito Capital y para el cual ya existe una asignación de unos 350.000 millones de pesos. Esta iniciativa está avanzando y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, entidad que "va a comprar la producción"



Además, la alcaldesa resaltó las manzanas del cuidado y el programa 'Jóvenes a la U', dos de los programas bandera de su administración. También recordó que se están construyendo 70 colegios nuevos.



De hecho, ayer se entregó la manzana del cuidado número 18, que es la de Puente Aranda, y el pasado miércoles se abrió la quinta convocatoria para 11.000 nuevos cupos en instituciones universitarias.



"Las manzanas del cuidado no son de derecha, es de todas las mujeres; el metro de Bogotá no es de izquierda ni de derecha, es de todos los bogotanos; las becas de educación superior de 'Jóvenes a la U', para 60.000 jóvenes de Bogotá, no son de izquierda ni de derecha", insistió López.



De los cables aéreos señaló en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron por lo menos dos circuitos de cables más: uno en Potosí, que le sirve a Ciudad Bolívar y a Soacha, y los dos cables del Centro, para bajar de las localidades del Centro.



Y destacó que, "por primera vez", el Gobierno cofinanciará la compra de buses eléctricos, y recordó que ya la ciudad cuenta ya con una flota de 1.400 buses, que tienen cámaras y wifi.



"Solos hemos tenido que gastar para comprar esos buses. En adelante nos van a cofinanciar la flota que ya sacamos", afirmó la mandataria.



