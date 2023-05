Las líneas 1 y 2 del metro, los cables aéreos, la fábrica de vacunas, la cofinanciación de la operación del transporte público y de la compra de la flota de buses eléctricos y los Regiotram de Occidente y del Norte son algunos de los proyectos que quedaron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado en el Congreso de la República y que debe sancionar el presidente Gustavo Petro.



El balance lo hizo la alcaldesa Claudia López ayer durante el acto de entrega de la manzana del cuidado número 18 en Puente Aranda, en el que dijo que “fueron acogidas las 20 propuestas que hizo Bogotá” y aseguró: “A Bogotá le fue muy bien en el Plan Nacional de Desarrollo”.



López también llamó a cesar “las peleas por ideologías y pidió menos polarización. “Las manzanas del cuidado no son de derecha, es de todas las mujeres; el metro de Bogotá no es de izquierda ni de derecha, es de todos los bogotanos; las becas de educación superior de ‘Jóvenes a la U’, para 60.000 jóvenes de Bogotá, no son de izquierda ni de derecha”, insistió la alcaldesa de los bogotanos.



López señaló que hay el compromiso del Gobierno Nacional de “sacar adelante” las líneas 1 y 2 del metro, los Regiotram de Occidente, que arrancará en el municipio de Facatativá y llegará al centro de la capital, y el Regiotram del Norte, que conectará a Zipaquirá con el centro de la ciudad.



De los cables aéreos señaló que quedaron por lo menos dos circuitos: uno en Potosí, que le sirve a Ciudad Bolívar y a Soacha, y dos cables del centro. Y destacó que, “por primera vez”, el Gobierno cofinanciará la compra de buses eléctricos y recordó que la ciudad cuenta ya con una flota de 1.400, que tienen cámaras y wifi.



“Solitos hemos tenido que gastar para comprar esos buses. De ahora en adelante nos van a cofinanciar la flota que ya compramos y la flota que vamos a comprar hacia el futuro. Eso le va a servir mucho a las sostenibilidad de los sistemas de transporte público de Colombia”, afirmó.

El TransMiCable, en Ciudad Bolívar, cuenta con 163 cabinas y hoy moviliza a cerca de 26.000 personas al día. Foto: Archivo EL TIEMPO

Igualmente, se refirió a la construcción de la fábrica de vacunas y medicamentos, para la cual el Distrito ha destinado unos 350.000 millones de pesos. Esta iniciativa está avanzando y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, entidad que “va a comprar la producción”.



La mandataria también dijo que el Gobierno Nacional decidió que, junto con Bogotá, habrá matrícula gratuita para todos los programas de educación postmedia y universitaria de los entes territoriales.

“Así que quiero anunciar desde ya que postularemos el programa de ‘Jóvenes a la U’ a cofinanciación nacional para poder tener más cobertura para jóvenes de otras regiones de Colombia que viven en Bogotá aunque no hayan terminado el bachillerato en Bogotá”.



Hasta ahora Bogotá ha cofinanciado con plata de los impuestos de los bogotanos el programa ‘Jóvenes a la U’, que, el pasado viernes abrió la quinta convocatoria para 11.000 nuevos cupos para quienes hayan terminado su bachillerato en la capital. Cabe recordar que ‘Jóvenes a la U’ es uno de los programas de educación bandera de la actual alcaldía.

La segunda línea del metro de Bogotá es subterránea. Foto: EL TIEMPO

También señaló que existe el compromiso con los Policampus universitarios de las localidades de Suba y Kennedy, de los cuales dijo que fueron los más votados en los diálogos vinculantes que se hicieron para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y que quedaron entre los proyectos estratégicos. También recordó que se construyen 70 colegios nuevos.



“Tenemos una hoja de ruta para el cambio, para las oportunidades, para que haya más trabajo, más educación, más justicia social, más justicia ambiental. Dediquémonos a trabajar para sacar esa hoja de ruta, para sacar a Bogotá y a Colombia adelante. Menos pelea y más trabajo es lo que propone Bogotá”, firmó la mandataria durante su intervención.

Las propuestas de Bogotá acogidas en el Plan de Desarrollo

En movilidad

1. La Nación cofinanciará los cables aéreos de Potosí, que beneficiará a Ciudad Bolívar y Soacha; y el de Reencuentro–Monserrate, que beneficiará las localidades del centro de Bogotá, La Candelaria, Santafé y Los Mártires.



2. La Nación cofinanciará la flota de cero o bajas emisiones (eléctricos) para el transporte público.



3. Apoyo a la sostenibilidad de los sistemas de transporte público en operación.



4. La línea 1 y 2 del metro de Bogotá se incorporaron como proyectos estratégicos de la Nación.



5. El Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte son en los proyectos estratégicos para la Bogotá Región.



6. Autorización a los entes territoriales para las intervenciones de espacio público de paramento a paramento en los proyectos de infraestructura para que se incluyan andenes y antejardines.



7. Reglamentación de la contraprestación aeroportuaria.



8. Posibilidades de gestión de proyectos inmobiliarios y de explotación de actividades operacionales en los sistemas de transporte público.



Sociales y económicos

9. La construcción de dos policampus universitario en Suba y Kennedy, que por primera vez serán para varias universidades públicas a la vez, se incluyó como proyectos estratégicos.



10. Se aprobó la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y el Sena.



11. Se incluyó la posibilidad de que la Nación cofinancie programas territoriales de educación superior, como el programa de becas ‘Jóvenes a la U’.



12. El acceso a todas las modalidades de educación posmedia y superior con el fin de incluir la gratuidad en la matrícula y permitir el acceso a personas bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica, equidad territorial y poblacional.



13. Se incluyó como proyecto estratégico la fábrica de vacunas y medicamentos del Distrito y la alianza con la Nación para asegurar la compra pública de su producción.



14. Se estableció la cofinanciación de la Nación de la atención en salud de la población migrante.



15. En el sistema de transferencias se incluyó una propuesta para mejorar la información que reportan los ciudadanos a los entes territoriales y así poder focalizar mejor los programas sociales.



16. Se incluyeron propuestas sobre el mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+.



17. Se fortalece el programa nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia.



18. Se fortalecen las comisarías de familia.



19. Se incluyó la propuesta de que en el Sistema General de Participaciones (SGP) los entes territoriales cuenten con mayores recursos para cubrir la nómina de más maestros y maestras.



20. Se incluyó que el Gobierno Nacional deberá reglamentar la tasa retributiva del factor regional por contaminación, teniendo en cuenta criterios diferenciales y sin afectar la sostenibilidad económica de las empresas prestadoras de servicios públicos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

