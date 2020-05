Plan de Desarrollo Distrital sin bicicleta pública y taxis eléctricos

La presentación del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) el pasado 1.º de mayo al Concejo de Bogotá por la alcaldesa de la capital, Claudia López, tendría dos grandes vacíos en el sector de la movilidad.

Un sistema de bicicletas públicas, la masificación de los taxis eléctricos y la implementación de carriles preferenciales estarían ausentes en el “nuevo contrato social” de la alcaldesa.



La concejala Mafe Rojas del partido Alianza Verde, que lleva trabajando varios años en el sector de la movilidad, afirmó: “Hay cosas que brillan por su ausencia, por ejemplo, las bicicletas públicas; no puede ser que nos quedemos 4 años más sin ellas”, además resaltó que difícilmente lo que no es incluido en el PDD tendrá recursos públicos: “La evidencia es abrumadora en mostrarnos que sin estos recursos la bici pública no rueda. También me sorprendió que no hay una meta de cicloparqueaderos, un pedido constante de los ciclistas urbanos”.



(Le puede interesar: Empleados de la Alcaldía de Bogotá volverán a las oficinas el lunes)



Aunque la cultura ciudadana orientada a la movilidad y diferentes metas en seguridad vial se mencionan, para los ciclistas queda el sinsabor de que no hay metas enfocadas a la bicicleta directamente en este campo.



El sistema de bicicletas públicas de Bogotá es una deuda con los capitalinos. La administración anterior había abierto la licitación, pero, a final de año, esta se declaró desierta. Esta herramienta de movilidad ha sido exitosa en el mundo, siendo el mayor referente la ciudad de Nueva York.



Lo curioso es que, en entrevista con EL TIEMPO, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupinán, había dicho que el sistema público sería prioridad y que, incluso, se adelantaría para ofrecerse como alternativa de transporte en medio de la pandemia.

Necesitamos darle un empujón fuerte a eso y que sea una realidad. Estamos hablando con pequeños como Muvo y grandes como Jump, el brazo de bicicletas de Uber, para que vengan FACEBOOK

TWITTER

“Necesitamos darle un empujón fuerte a eso y que sea una realidad. Estamos hablando con pequeños como Muvo y grandes como Jump, el brazo de bicicletas de Uber, para que vengan. Pero no solo para el parque de la 93, donde todo funciona bien siempre, sino en todas partes, en Bosa, Kennedy, El Tunal, para darles la oportunidad de conectar en la llamada ‘última milla’”, aseguró Estupiñán.



(Lea también: Estas son las 46 excepciones para salir del 11 al 25 de mayo)



Por lo pronto, Rojas espera que el debate de las próximas semanas permita fortalecer las propuestas en torno a las bicicletas, además del propósito de construir 280 kilómetros de cicloinfraestructura nueva y hacerle mantenimiento de 200 kilómetros más.



“Hay dos cosas que quedaron en el olvido, los taxis eléctricos y el mantenimiento de los carriles preferenciales, no hay ninguna meta o programa al respecto. Si usted no logra que estos pilotos y proyectos sean exitosos, será una gran derrota para la ciudad”, aseguró la concejala.



Aunque desde el Concejo aseguran que el PDD sí marca una diferencia clara con respecto a la anterior administración, pues pasa de tener un énfasis en TransMilenio a tener una visión más integral. Por ahora, el Concejo tiene hasta el 18 de mayo para presentar las ponencias del Plan que pueden ir en sentido positivo, negativo o positivo con modificaciones.

REDACCIÓN BOGOTÁ