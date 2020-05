Así ven el plan de desarrollo de Bogotá los concejales más críticos

Susana Muhamad y Carlos Carrillo son dos concejales de partidos de izquierda y si bien se podría pensar que por eso mismo serían cercanos a la administración de Claudia López y la podrían apoyar, no lo son.

Ellos encarnan la ala más crítica en el cabildo distrital y eso se ha visto durante los debates del Plan Desarrollo 2020 - 2024, que este sábado y domingo, en la plenaria, cumple su fase final.



A Carrillo, del Polo Democrático, un partido que se declaró de gobierno, sus posiciones le han valido diferencias con la bancada de su partido. Él ha acudido incluso a la objeción de conciencia. En cambio, las posiciones de Muhamad están en línea con las de su partido, Colombia Humana - Mais - Unión Patriótica, que son independientes frente a la administración.



Esta es la posición de los dos concejales más críticos sobre el plan de desarrollo 'Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI' y la administración López:

Carlos Carrillo, una voz independiente dentro del Polo

¿Cómo ha sido el trámite del plan en el Concejo?



El Concejo cumplió con su obligación de discutir el plan de desarrollo, enriquecerlo y de cierta manera parar cosas inconvenientes. Fue en el Concejo donde el plan mejoró. En el tema ambiental, por ejemplo, las metas son mejores que las que entregaron en principio. Modificamos, básicamente, todo el artículo. Pero aunque las metas mejoraron hay cosas que uno no puede calificar de revolucionarias.



¿Cómo considera el plan de desarrollo?



No es un plan ambicioso, lo que sí es ambicioso es el propósito uno, que se refiere a sistema distrital de cuidado, lo he defendido y lo seguiré defendiendo. Con algunas excepciones, el resto del articulado me parece más de lo mismo.

¿Qué le critica al proyecto del plan?



Le da continuidad a unas cosas a las cuales no se les debe dar, como a TransMilenio, que recibirá 17 billones de pesos, entre infraestructura y el Fondo de Estabilización Tarifaria, que hace parte de la realidad de Transmilenio. Eso no es una cosa menor, es muchísima plata.



Si insistimos en expandir un sistema que es ineficiente y deficitario, pero además se le da plata. Claro que el Fondo de Estabilización Tarifaria es un subsidio y los subsidios están bien, pero es que esta administración entregó el Transmilenio por la avenida 68, abre la licitación de la avenida Ciudad de Cali e insiste en ampliar las estaciones.



No puedo aceptar que se destinen 35 billones de pesos para el propósito 4, que se refiere a los temas de movilidad y que es la continuación del modelo de Enrique Peñalosa. La alcaldesa está jugada en seguir expendiendo el modelo de Transmilinio.

¿Qué más le preocupa?



Me preocupan también las app, eso no lo podemos apoyar. Por ejemplo, la Orquesta Filarmónica que merece una sede y no la va a tener. En el mejor de los casos lo que hay para la Orquesta es una app. ¿Qué privado, en esta época de pandemia, va a construir una sala de conciertos? No existe la más remota posibilidad de que esa app tenga algún futuro.



A través de alianzas público privadas plantea conseguir 6 billones de pesos y no hay claridad sobre qué proyectos va a ser. Eso no solo es ideológicamente inaceptable para nosotros, sino que además no van a conseguir esa plata con app.



Me preocupa mucho el artículo de titularización del recaudo del predial para que un privado llegue y realice desarrollos urbanísticos. Eso va a ser alrededor de todos los corredores de transporte, es decir, en toda la ciudad. Eso es un error enorme, es un instrumento muy controvertido y debe ser debatido en un proyecto independiente en el Concejo.



¿Qué le reconoce al plan?



Es ambicioso el propósito uno, el del sistema distrital de cuidado. Siempre lo he visto con buenos ojos, lo he defendido y lo seguiré defendiendo. También me parece un avance la creación del operador de transporte público, pero se puede caer en la plenaria porque los votos están muy apretados. En este artículo es un avance que se haya levantado la prohibición de que exista un operador público. Ya es discrecional de la alcaldesa si lo hace 100 por ciento público o si lo hace asociado con los privados.



En el tema ambiental las metas mejoraron, son mejores que las que entregaron en principio. También hay que defender el corredor verde por la Séptima. Lo importante de ese artículo es el parágrafo 3, el cual absolutamente impide que se construya el proyecto como está hoy, obliga a que le proyecto se haga bien. Este lo voy a defender con entusiasmo.

Sus diferencias son ideológicas…



Aquí hay unas diferencias de fondo. Desde la campaña no estuve de acuerdo con que el Polo se aliara con Claudia López. La señora alcaldesa puede ser muy brillante, una gran política y bien intencionada, pero nosotros debimos tener un candidato propio a la alcaldía.



¿Cuál será la posición después de aprobado el plan de desarrollo?



Igualmente independiente. No tengo ningún compromiso con la alcaldía, ni político, ni burocrático. No hago parte del gobierno, no soy bancada oficialista y seguiré en mi objeción de conciencia, aunque el partido es de gobierno.



¿Es usted la piedra en el zapato?

Quizás un poco sí. Pero también es una cosa respetuosa. No soy un enemigo de la administración, lo que pasa es que soy independiente y eso puede que les incomode. En un gobierno tan popular como este es un riesgo político decirle no a algo de Claudia López.

Susana Muhamad, la más crítica de Colombia Humana

¿Cómo fue el trámite del plan en el Concejo?



Fuimos la bancada que más contribuyó con observaciones. La alcaldesa reconoció que la bancada de la Colombia Humana fue la que más hizo aportes al plan de desarrollo.



¿Cómo considera el plan?



Es un plan que anuncia ser progresista, pero que no se atreve a poner ni metas ambiciosas ni a hacer las reformas que se anuncian. Es un plan muy conservador en sus metas.



¿Qué le critica al plan?



En un 60 % este plan adopta el mismo modelo de movilidad de Enrique Peñalosa. Casi 37 billones de pesos son para esas obras. Vamos a profundizar el modelo de Transmilenio y un sistema multimodal que no tiene la capacidad que necesita Bogotá.



Quedan las troncales de la avenida 68; la troncal de la Ciudad de Cali y hay que rehacer la Caracas, porque el metro tiene que pasar por encima. Qué va a dejar esta administración: el metro elevado al 40 % en construcción y los estudios de la extensión a Suba y Engativá, con cuestionamientos técnico, jurídico y financiero gigantescos.

El Regiotram de Occidente no es un tren de cercanías, es un trencito; lo mismo el del Norte y el del Sur. Pero, además, le entrega facultades de desarrollo inmobiliario a Transmilenio y a la Empresa Metro.



Creemos que la principal inversión en esta época de pandemia es la salud pública, más la reactivación económica. Reciben la ciudad con 20 equipos de salud preventiva y en medio de la emergencia los lograron subir a 100, pero nos dejan en el plan 200 equipos.



Y proponíamos que la recuperación económica se hiciera con base en empleo local y se generara mejoramiento de barrios y de malla vial local, algo muy pesado en mano de obra para tener a la gente empleada, y que hiciera un proyecto de reforestación masiva. Así la gente trabajaba en su localidad y se evita los problemas del transporte y del virus.



Continúa con la privatización al entregarle diseño, construcción y operación del Hospital San Juan de Dios y la torre central a una empresa española cuestionada. Podían haber reforzado estructuralmente el hospital y hacer el manejo público. Y permite hacer app para hospitales y colegios y plantea entregar a privados la planta de tratamiento Canoas. Eso debe ser un negocio de la Empresa de Acueducto de Bogotá, que opera la del Salitre.

¿Qué más le preocupa?



Uno iría aprovechemos el covid y volvamos esta ciudad más resiliente, que el sistema ecológico de la ciudad sea más fuerte para resistir los embates del clima; nos tocó negociar palabra por palabra y todavía quedan dudas. Por ejemplo, van a urbanizar el área de la minería del Tunjuelo, qué fue un terreno minero rellenado con escombros y que es parte del valle aluvial de los ríos.



Logramos aterrizar plata para la reserva Thomas van der Hammen, para los cerros orientales, pero tampoco se comprometen con metas. Esta era la oportunidad para traer una nueva industria para empujar la movilidad eléctrica, y el incentivo que exime del pico y placa a taxis eléctricos se lo dieron a los híbridos.



¿Qué le reconoce al plan?



Donde hay un cambio es en la priorización de la mujer, el sistema distrital de cuidado, la apuesta contra la feminización de la pobreza; eso hay que reconocerlo y se ven metas claras a través de todo el plan. Además del tema de la mujer, valoro que destinan 2,5 billones de pesos para la reactivación económica de las Mipymes, el operador público de transporte, el plan terrazas y la curaduría urbana-social. Eso me parece importante.

¿Cuál será la posición después de aprobado el plan de desarrollo?



Hoy somos independientes pero esa es una reflexión profunda que tenemos que hacer al interior de Colombia Humana y la Unión Patriótica.



¿Son ustedes la piedra en el zapato?



No, cual piedra en el zapato. La misma alcaldesa reconoció que la bancada es la que más había hecho aportes al plan. Hicimos un trabajo muy profundo y serio para ayudarle al plan a tener metas ambiciosas.

Redacción Bogotá

