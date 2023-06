Según ha denunciado la concejala y precandidata a la Alcaldía de Bogotá, Lucía Bastidas, el problema de aseo en Bogotá se ha convertido en asunto de salud pública. Dijo que la presencia de roedores en varias partes de la ciudad mantiene en vilo a la comunidad.

Explicó que en varias localidades hay presencia de plagas de roedores, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. La ciudad se ha llenado de puntos críticos por mala disposición de basura, pues antes había 549 puntos y en la actualidad son 755.

La cabildante dijo que este problema se ha agudizado por tres factores: el incumplimiento y falta de rigurosidad de los operadores de aseo, la falta de cultura ciudadana y la incorrecta disposición de residuos por parte de algunos ciudadanos.

“Esto es un tema de salud pública por con el aumento de los vectores. Le pasé una lista al secretario de Salud de algunos puntos críticos para hacer fumigaciones. Me respondieron que no pueden intervenir porque es un terreno privado. Los ratones no preguntan si es privado o público”, dijo la concejala.



Estos roedores representan un riesgo, puesto que estos transmiten enfermedades y parásitos como leptospirosis o hantavirus a través de la orina, heces o excreciones contaminadas.

Sectores preocupantes

Bastidas explica que hay sectores críticos en esta plaga como la avenida Caracas con calle 72, el barrio El Tintal, la calle 18 con carrera 39, entre otros:



Av. Boyacá con calle 26.

Av. Boyacá con calle 72.

Av. carrera 81J con 57 sur, en el predio que se encuentra en la parte posterior del conjunto Shalom I.

Carrera 88C, entre las calles 43 y 49 sur.

Calle 56 sur - carrera 81J, en el sector conocido como Vegas de Santa Ana.

Sobre el canal de la Av. 38 sur, barrio Patio Bonito.

Carrera 30 con calle 68.

Sobre el canal de Ciudad Jardín sur.

Debajo del puente vehicular de la calle 80 con Av. Ciudad de Cali.

Debajo del puente de la carrera 28 con NQS.

Calle 13F con carrera 94ª.

Transversal 44 con calle 54 sur.

Calle 20 con carrera 30.

Calle 187 con carrera 6ª.

REDACCIÓN BOGOTÁ

