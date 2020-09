ABC del regreso de los restaurantes en Bogotá, ahora 'A Cielo Abierto'

Desde este jueves los restaurantes de la ciudad podrán volver a atender a sus comensales con servicio a la mesa. El piloto ‘Bogotá A Cielo Abierto’ será el plan bajo el cual se dará la reactivación del sector gastronómico bogotano, inicialmente en ocho zonas delimitadas. Pero, a medida que los establecimiento vayan recibiendo los permisos, se irá abriendo el servicio en el resto de la capital.



Hasta el miércoles había 879 restaurantes y cafeterías autorizadas para comenzar a operar, esto representa 3.051 sedes en las ocho zonas habilitadas para implementar este piloto.Pero en total, en Bogotá hay 48.000 restaurantes, gastrobares. cafés y cafeterías que podrán abrir de manera escalonada mientras se conceden los permisos.

Todo funcionará con estrictas normas de seguridad que incluyen inscripción previa en el piloto, adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, digitalización de menús, reservas y pedidos, y compromisos de movilidad segura para el personal administrativo y de operación de los establecimientos.



La secretaría de Desarrollo Económico explicó que la puesta en marcha de Bogotá ‘A cielo abierto’ será la hoja de ruta para empezar a habilitar aperturas en espacios como hotelería tipo glamping y gimnasios.



EL TIEMPO le explica qué debe tener en cuenta si usted es dueño de un restaurante y quiere participar en el piloto, y también le da recomendaciones a los comensales para que su visita a estos establecimientos sea más segura.

Las primeras zonas habilitadas para 'A Cielo Abierto'

Zona 1 Chapinero:

- Parque de la 93: Carrera 12 entre calles 93 y 93 A

- Carrera 13 entre calles 85 y 86

- Zona T: Carrera 12 A entre calles 82 y 83

- Parque Espartillal -Centro Comercial El Retiro Plazoleta 3

- Calle de los Anticuarios: calle 79 A entre carreras 7 y 9

- Urban Plaza: Calle 90 con carrera 11

- Vía Pacificada: Calle 71 entre carreras 9 y 11

- Zona G: Carrera 6 y 5 - Calles 68 a 71

- Centro Comercial Andino

- Quinta Camacho: Carrera 10 entre calles 70 y 70 A





Zona 2 Santa Fe

- Macarena: Carrera 4 entre calles 26 A y 29

- Plaza de la Perseverancia: Carrera 4 entre calles 30 A y 31





Zona 3 Candelaria

- Calles Mandolinas, Embudo y Chorro de Quevedo

- Calle 11 entre carreras 2 y 3

- Plaza La Concordia





Zona 4 Usaquén

- Plaza Fundacional: Calle 119 hasta calle 25 entre carreras 2 y 7

- Plazoleta Centro Comercial Santa Bárbara

- Av. 19 entre Calle 109 y Calle 127





Zona 5 Kennedy

- Carrera 78B con calle 1



Zona 6 Tunjuelito



- Plaza Centro Comercial Tunal. Cra 24C- Calle 48sur

- Gran Estación

- Parkway

- Movistar Arena



Zona 8 Barrios Unidos

- Plaza 12 de octubre

Zona 8 Barrios Unidos

- Plaza 12 de octubre

Otros escenarios

Plazoletas de comida de centros comerciales: Para que funcione, deben inscribirse en bogotaacieloabierto.gov.co para recibir la autorización. Podrán operar con un aforo máximo del 25 % bajo todos los protocolos.



Restaurantes fuera de la zona: Podrán operar con máximo 25 % de aforo de puertas para adentro y, si requieren mayor aforo, pueden tramitar un permiso con el IDU para aprovechamiento del espacio público. Pero, la Secretaría de Desarrollo Económico ha advertido que "solo podrán dar inicio de las actividades los establecimientos que cuenten con la certificación informando la habilitación de inicio de operación. De igual forma, las actividades solo podrán llevarse a cabo de jueves a domingo".

Si usted quiere ir a disfrutar de un restaurante debe ...

- Reservar antes en el restaurante de manera virtual. Recuerde que para los restaurantes no hay pico y cédula y que los restaurantes abrirán entre 8 a.m. y la medianoche, de jueves a domingo.



- Planear su viaje: recuerde que las calles de las zonas del piloto estarán cerradas para los vehículos. Aunque habrá parqueaderos en zonas aledañas, se recomienda ir en bici o a pie.



- Llegar 15 minutos antes de la hora de la reserva y usando tapabocas.



- Respetar el tiempo de dos horas máximo de estadía.



- Respetar el foro permitido por mesa. Se permiten máximo de seis personas. Sí pueden ir menores de edad.



- No ir solo a consumir licor. Este se servirá solo como acompañamiento de una comida.

Lo que debe tener en cuenta si es administrador de un restaurante

Los establecimientos tienen normas para poder operar en este piloto.



Lo primero es que deben registrarse en la página web bogotaacieloabierto.gov.co.



En este portal deben seguir varios pasos:



- Firmar un compromiso de movilidad segura en donde especifiquen que sus trabajadores utilizaran medios de transporte sostenibles.

- Comprometerse a tener los permisos de uso de espacio público expedidos por el Idu, por el Dadep, por el Idrd y por la secretaría de Movilidad.

- Describir cómo van a garantizar un aforo máximo del 25 % en espacios cerrados.



Luego de hacer este proceso la secretaría de Desarrollo económico evaluará si su establecimiento cumple o no con las condiciones para participar en el piloto. Tenga en cuenta que no le llegará una confirmación de registro, cuando termine el proceso de evaluación usted recibirá un correo electrónico con el permiso o la inhabilidad para operar.

¿Cuáles son los requisitos para los restaurantes?



Hay ocho reglas que los restaurantes deben cumplir para poder abrir.



- Registrarse en bogotaacieloabierto.gov.co y obtener el permiso.

- Digitalizar las cartas o menús.

- Implementar un sistema digital de reserva.

- Participar en los procesos de capacitación en protocolos de bioseguridad y manejo de residuos brindados por la secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo.

- Garantizar una distancia mínima de dos metros entre cada mesa e instalar una señalización adecuada para que los comensales puedan mantener el distanciamiento.

- Realizar procesos de desfinfección y limpieza cada vez que un comensal abandone el establecimiento.

- Utilizar indumentaria de protección y bioseguridad.

- Firmar un manifiesto en donde se comprometen a seguir todas las normas para garantizar que la 'nueva realidad' sea sostenible.



Tenga en cuenta que si su establecimiento tiene terraza, usted puede usarla para instalar mesas.



Y ¡pilas! No se deje engañar. El proceso de inscripción es gratuito y la participación en el piloto también.



Para tener en cuenta:



- Si usted quiere saber en qué va su proceso puede escribir al correo electrónico:

bogotaacieloabierto@desarrolloeconomico.gov.co con la siguiente información:

número de NIT, nombre de la empresa, número de registro y representante legal.



- Si requiere orientación para activar su restaurante, la Secretaría de Desarrollo Económico ha dispuesto los siguientes canales de atención para el sector gastronómico:



Mail: bogotaacieloabierto@desarrolloeconomico.gov.co

Celulares: 3046622007-3016072116 – 3017469462

¿Y si se incumplen las normas?

Hay un comité de la Alcaldía que "realizará monitoreo permanente en las zonas habilitadas y podrá sancionar, sellar y/o impartir los recursos pertinentes que inhabilite al establecimiento por el incumplimiento de protocolos".



Si hay un establecimiento que incumpla, este y todos los demás de la zona habilitada podrían ser cerrados.

