La Agencia Distrital de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizará el jueves 19 y viernes 20 de enero ferias de empleo en la localidad de Kennedy y Chapinero, en las que se ofrecerán 250 oportunidades laborales dirigidos a personal operativo.

La feria laboral del 19 de enero, se desarrollará en las instalaciones del Centro Comunitario de Desarrollo de Kennedy, ubicada en la Carrera. 80 no. 43 - 43 sur, y contará con la participación de la empresa Eminser SA. Por otro lado, el 20 de enero se realizará en la sede de Chapinero de la empresa Activos, situada en la Calle 70 A No. 9-39. Las dos jornadas iniciarán a partir de las 9:00 a.m.



Los ciudadanos y ciudadanas asistentes recibirán asesoría gratuita con la Ruta de Empleabilidad de la Agencia Distrital de Empleo, para mejorar su perfil laboral y capacitación en habilidades blandas, lo que les permitirá poder acceder a mejores oportunidades y ser más competitivos laboralmente en las necesidades del mercado actual.

¡Vuelven nuestras #FeriasDeEmpleo! 😱



Comienza tu 2023 con trabajo, agéndate y prepárate para tu próximo empleo.



Te esperamos 🫂



🗓️Centro de Desarrollo Comunitario de Kennedy (Cra 80 No. 43 - 43) sur

⏰De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. pic.twitter.com/cMOYI0BGL3 — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) January 18, 2023

Estos son las vacantes y así se puede aplicar

Las personas interesadas solo deberán asistir a la jornada, llevar su documento de identidad y su hoja de vida para poder aplicar a las ofertas a las siguientes vacantes disponibles:

Operarios de aseo (hombres y mujeres), con o sin experiencia Servicio al cliente Conductor de carga y descarga Agente de operación terrestre Operarios de cafetería Operario auxiliar de aseo y mantenimiento

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO