El concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, dijo que la Agencia Analítica de Datos (Agata) no ha querido explicar qué ha hecho con los 36.000 millones de pesos que le dieron los bogotanos para ejecutar su misión.

Agregó que sus directivas se han negado a entregarle al Concejo de Bogotá la información referente a su planeación presupuestal, argumentando que es privada.

Agata es una sociedad de economía mixta vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, creada con recursos públicos de entidades como la ETB, el Grupo de Energía Bogotá, Catastro Bogotá, Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, lo que faculta al Concejo para hacerle control político.

“Me sorprende que cuando les preguntamos sobre su planeación presupuestal, nos responda que esa información es privada y que no puede enviarla a un concejal en el marco de un debate de control político”.



Agregó que cuando se le preguntó a través de la proposición 026 de 2023, por su presupuesto, no se les está pidiendo ningún secreto comercial, se les está preguntando simplemente por costos, ingresos y gastos. “Y no son unos centavos, son miles de millones de pesos en recursos públicos que Agata administra”, agregó.

Dijo que se está ocultando información y que interpondrá una acción de tutela para proteger el derecho fundamental de petición que la Agencia vulneró al no entregar información presupuestal en el marco de un debate de control político. “Algo muy grave y que levanta sospechas innecesarias”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

