El hallazgo de tres cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas de basura en las localidades de Suba y Engativá, en dos casos, aparentemente conectados, tienen en alerta a las autoridades.



El primer caso ocurrió en el barrio Bochica, en la localidad de Engativá. Allí, en un contenedor de basura, un reciclador se topó con un brazo humano y de inmediato dio aviso a las autoridades. “Estaba lleno de sangre y yo quedé todo manchado”, le dijo a los residentes de la zona.



Al lugar de los hechos arribaron las autoridades quienes hallaron tres bolsas con extremidades de cuerpos humanos. Según los reportes preliminares se trataría de dos cabezas, cuatro piernas, dos brazos y dos troncos los cuales corresponderían a tres personas.



“Fueron encontrados en tres bolsas, con diferentes miembros o extremidades de cuerpos humanos. Ya se inició un trabajo para determinar las circunstancias”, dijo el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



El segundo caso, de características similares, fue reportado por un ciudadano en el barrio Rincón, de la localidad de Suba. De acuerdo con el testimonio de esta persona, al salir de su casa notó que había al menos 12 bolsas de basura apiladas a pocos metros de un taller.



“Se me hizo raro y fui a revisar. Me entré y al rato llegó otro compañero que guarda el carro ahí cerca y me preguntó por las bolsas. Fuimos a revisar otra vez, él movió las bolsas y se nos hizo raro porque había algo como blando”, dijo el ciudadano, quien pidió no revelar su identidad.

En esta carreta transportaban los cuerpos hallados en Kennedy hace dos semanas. Foto: Archivo particular

Según las autoridades, estos dos hechos estarían relacionados y tendrían vínculo con otros en donde la Policía y la Fiscalía han hallado cuerpos en condiciones similares.



“Estos casos en donde hemos hallado cuerpos en bolsas en la ciudad generan zozobra, son hechos macabros que obedecen principalmente a disputas entre bandas criminales que están peleando por rentas ilícitas”, señaló Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.



En este momento se realizan entrevistas a los residentes de la zona y a todos los testigos del hecho. Por el modus operandi y la forma en la que se dispuso de los cuerpos, se teme que este caso sí tenga que ver con la banda transnacional del 'Tren de Aragua', que en la puja por ocupar territorios para el negocio del microtráfico protagoniza estos crímenes para sembrar temor.



Con estos, ya serían 27 los cuerpos encontrados en la capital desde que el 27 de marzo la Policía hallara en bolsas de basura a una persona con 161 puñaladas.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al tema en su cuenta de Twitter y pidió celeridad en las investigaciones. “Me informaron del avance de la investigación del hallazgo de cuatro personas asesinadas y abandonadas en bolsas en Suba y Engativá. He exigido resultados y citado consejo extraordinario de seguridad”, dijo la mandataria.



“En las próximas semanas ya vamos a empezar a entregar los primeros resultados en materia de esclarecimiento de embolsados en Bogotá. El fiscal general ha dado la instrucción para que nuestros fiscales itinerantes de bandas criminales y nuestros fiscales de vida desarticulen en su integridad estas organizaciones criminales”, agregó José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías Bogotá.



Recordemos que a la fecha, las autoridades han capturado a cinco personas de nacionalidad extranjera, presuntos integrantes de la organización criminal denominada 'Tren de Aragua', entre ellos a alias Alfredito y el Capi.



De acuerdo con una fuente informada, los tentáculos de esta peligrosa red delincuencial ya se han extendido por varias localidades. Está en Kennedy, Bosa, Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar, donde a su paso han dejado macabros asesinatos que marcarían el inicio de su control territorial y la dominancia sobre las líneas del microtráfico que se disputan con poderosas organizaciones de tradición colombiana, como los Paisas, los Boyacos y los Costeños.

En el Concejo de Bogotá se habla de militarizar la ciudad Para algunos cabildantes Claudia López está subestimando la situación de inseguridad que atraviesa la capital, y aseguran que la policía no da abasto. Foto: CityTV

Desde el Concejo piden militarizar la ciudad



Algunos concejales de la ciudad le pidieron a la alcaldesa de Bogotá militarizar la ciudad para poner fin a la ola de crímenes que sacude a la capital.



“Lo primero que hay que reconocer que estamos frente a un problema de carácter estructural que responde a bandas delincuenciales”, señaló la concejala Gloría Díaz del Conservador. En mensaje similar le envió el concejal Diego Cancino, a la Alianza Verde: “hay que reconocer que la ciudad está en crisis en gran parte por este tipo de asesinatos”.



“No en toda la ciudad, pero sí en algunos sectores en donde tienen identificado cuáles son los focos de inseguridad y microtráfico. Allí, de manera urgente se debe militarizar la ciudad”, agregó Rolando González, de Cambio Radical.



Hoy en horas de la tarde, algunos cabildantes se reunirán con López para abordar el tema.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Paula Belalcázar.

