Danna Gabriela Maldonado, de tan solo 12 años, fue arroyada en el municipio de Zipaquirá por un hombre que iba en un vehículo Kia Picanto, el pasado 11 de diciembre de 2022, y debido a la gravedad de sus heridas, murió. Al día de hoy la familia de la menor pide justicia, ya que el caso no avanza.



(Le puede interesar: Cundinamarca: en alerta roja, naranja y amarilla por incendios)

Según la madre de la menor, ya han pasado casi dos meses desde que su hija fue arroyada y no ha habido avances en el proceso. "Nos asignaron un perito y nunca ha llegado, no nos lo han enviado y ya lleva casi dos meses la niña así y no ha pasado nada, el señor está libre", le dijo a City Tv la madre de la menor.



La familia de la menor pide a las autoridades que con urgencia les asignen un perito y que comiencen la investigación. "Están los videos, está todo y no ha pasado nada, solo le pido que asignen un perito, está la solicitud desde el 23 de diciembre del año pasado y es la hora que voy a la Fiscalía y me dicen que no han hecho nada. Mi hija está muerta y yo sé que no la van a resucitar, pero que al menos no quede en la impunidad", indicó la madre de Danna.

Los hechos

Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la tarde del domingo 11 de diciembre cuando, según la familia de la menor salían de un Colsubsidio, luego de realizar unas compras en el sector de Loteo Malagón, en Zipaquirá.



Según los familiares de la menor, el conductor responsable al ver lo ocurrido intentó huir del lugar, pero fue retenido por conductores que se dieron cuenta de los hechos y que lo obligaron a enfrentar la situación.

Por favor! @ELTIEMPO @NoticiasRCN @NoticiasCaracol ayer un asesino al volante en #Zipaquira se llevó la vida de mi sobrina de 12 años. Todo frente a sus papás. Perdimos a un ángel y quien hace justicia?? #justiciaparaGabriela https://t.co/PuSeBN5oeW pic.twitter.com/wwiQBSywLa — Diana Camacho (@DianitaRKm) December 12, 2022

El hombre implicado al verse rodeado por varias personas decidió llevar en su carro a la menor herida hasta el Hospital Regional de Zipaquirá, pero luego de que la sacaron del vehículo se escapó.



Danna fue atendida por el personal médico, sin embargo, por la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladada el Hospital Simón Bolívar en Bogotá donde falleció en la noche debido a los múltiples golpes que recibió en su cabeza.



REDACCIÓN BOGOTÁ