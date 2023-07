Un extraño caso rodea la muerte de Juan Diego Lozano, un auxiliar de policía quien murió el pasado 24 de julio en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.



(Le recomendamos leer: Capturan a homicida del abuelito que fue asesinado por robarle el celular en su casa).



La primera versión entregada por la familia del hombre señala que recibieron una llamada por parte de un funcionario de la institución, quien afirmó que el joven se había quitado la vida con un arma de dotación.

Sin embargo, un testimonio entregado por la madre del joven señala que la víctima no le había indiciado problemas de depresión ni que se le notaba triste ni angustiado.



En diálogo con City TV, la mujer indicó que había estado con el auxiliar de Policía ocho días antes del incidente: “yo estuve el domingo con mi hijo, le di comida, reímos, yo estuve con él y él me acompañó hasta la puerta”.

Facebook Twitter Linkedin

Su familia lo había visitado el fin de semana anterior en la Escuela de Cadetes. Foto: City TV

Sin embargo, afirmó que se siente desconcertada por la versión entregada por la Policía Nacional, ya que se le hace difícil creer que su hijo se haya quitado la vida.



(Le podría interesar: Fiscalía habría grabado desnudos a Nicolás Petro y su pareja Laura Ojeda, según abogado).



“Mi hijo nunca reportó problemas, él estaba bien anímicamente, pero el lunes siguiente me llaman y me dicen que mi hijo se suicidó, cosa que para mí es injusto, es imposible” dijo la mujer.



Dentro de las versiones entregadas por primero se dijo que el hombre le había quitado la pistola a uno de sus compañeros para acabar con su vida; mientras que otro relato señala que el joven se habría puesto a “jugar” con el arma de dotación mientras que estaba en su cama y que se habría disparado.



No obstante, la madre de la víctima dice que ninguna versión le convence, ya que su hijo recibió un disparo fulminante en el pecho.



(Además: Otra mujer cayó desde una estación de TransMilenio, luego de ser atracada en Bogotá).



“Yo solamente pido justicia y que salga a flote qué fue lo que realmente pasó. No tenían derecho a callarle la vida y a callarle la vida, diciendo que mi hijo se suicidó” concluyó la mujer.



Así mismo, dijo que se espera el dictamen de Medicina Legal y le pide a las autoridades que indaguen sobre los hechos que llevaron a la muerte del joven que soñaba con convertirse en un patrullero profesional.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...