Luego de la polémica desatada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando, desde su cuenta de Twitter, publicó un mensaje refiriéndose al comunicado del Centro Democrático y al precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, fueron varios sectores de diferentes orillas políticas las que señalaron la actuación de la mandataria como ilegal, incluso, algunos pidieron una investigación.



(Le puede interesar: Claudia López, de nuevo en el ojo del huracán por comentario político)

De acuerdo con el abogado Hollman Ibáñez, las declaraciones de la alcaldesa buscan favorecer a otro grupo político "generando controversia en contra del candidato del Centro Democrático y lo que intenta es generar una opinión favorable sobre los candidatos de su gusto".



En ese sentido, dicen los expertos que la alcaldesa traspasó la delgada línea en la que se prohíbe que los funcionarios públicos hablen de política o participen en controversias de este tipo "es tan consciente de su equivocación, que ayer al final del día, Claudia López pone en privado su cuenta de Twitter para que no se le pueda dar retweet a lo que ella publicó".



De acuerdo con Ibáñez "esta es una falta gravísima que está contemplada en la ley disciplinaria y por lo tanto su sanción debería ser de las más estrictas". Por esa razón el abogado le ha pedido a la Procuraduría General que investigue disciplinariamente a la alcaldesa Claudia López, y que además, se haga mediante un proceso abreviado con una medida cautelar que implique la suspensión temporal de la alcaldesa de su cargo.

Pero la reacción no solo fue del abogado. Por su lado el candidato al Senado por Cambio Radical, David Luna, dijo que "Claudia López por favor, usted es la alcaldesa de todos los bogotanos, no de una sola fracción. Por favor no haga política (que entre otras le está prohibido) y dedíquese a resolverles los problemas a la gente". Mientras que Miguel Uribe Turbay tacho de "escandaloso" el comentario y la actuación de la alcaldesa.

.@ClaudiaLopez, por favor, usted es la alcaldesa de todos los bogotanos, no de una sola fracción. Por favor no haga política (que entre otras le está prohibido) y dedíquese a resolverles los problemas a la gente. — David Luna CR-1 (@lunadavid) January 16, 2022

#Escandaloso que Claudia López ponga la alcaldía al servicio de la campaña de su esposa al senado utilizando el mismo slogan de campaña #ElCambioEsImparable.#Escandaloso que mientras Bogotá está sumergida en el caos y desgobierno la alcaldesa haga política, violando la ley. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 17, 2022

No obstnte hay quienes fueron más allá y se unieron a la petición de una investigación por parte de la Procuraduría. Andrés Forero, candidato a representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, destacó en su red social que le pidió a la Procuraduría investigar a la alcaldesa @ClaudiaLopez por participar abiertamente en política. Mañana radicaré la solicitud oficial". Mientras tanto Lucía Bastidas Concejala de Bogotá indicó que es "#Escandaloso ver a la alcaldesa de #Bogotá con el sinfín de problemas que tenemos, se activa para hacer politiquería, irrespetando a los bogotanos".

#Escandaloso ver a la alcaldesa de #Bogotá con el sinfín de problemas que tenemos, activa para hacer politiquería, irrespetando a los bogotanos — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) January 17, 2022

Le pido a la @PGN_COL investigar a la alcaldesa @ClaudiaLopez por participar abiertamente en política. Mañana radicaré la solicitud oficial.



Por cierto, Alcaldesa. Ud. ha roto el récord de engaños electorales en sus 2 años de gobierno. Una muestra: pic.twitter.com/AIOaFhOjpO https://t.co/tWluOVUc4u — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 16, 2022

REDACCIÓN BOGOTÁ.