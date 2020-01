Con algunas novedades, este 7 de enero vuelve el pico y placa a Bogotá

Mañana vuelve a la normalidad el pico y placa a Bogotá, tras estar suspendido desde el pasado 26 de diciembre para facilitar la movilidad de quienes se quedaron en la ciudad durante la temporada de fin de año.



Como es habitual, operará de 6 a 8:30 a. m. y de 3 a 7:30 p. m., de lunes a viernes y tendrá como referencia la coincidencia entre el día –si es par o impar– y el último número de la placa del vehículo.

Sin embargo, este año la medida viene con algunos cambios. El más importante es que la Secretaría Distrital de Movilidad pasada dejó en firme un decreto que autoriza a los conductores pagar para estar exentos de la norma en un tiempo determinado.

Con esto buscan dos cosas principalmente: desincentivar el uso de un segundo carro y generar ingresos para el sector movilidad.

“La totalidad de los recursos que se generarán por el pago voluntario para la exención del pico y placa se destinarán a la sostenibilidad financiera y el mejoramiento de la calidad del SITP”, explicaron en la entidad.



En concreto, esta norma le permite a los conductores realizar una contribución de 4 millones de pesos anuales para poder circular sin ningún problema durante 12 meses. También se podrá pagar $ 2’066.000 para quedar exento durante seis meses.



En la capital del país hay alrededor de 1,8 millones de vehículos, y según un estudio de la Secretaría de Movilidad, cerca de 50.000 propietarios estarían dispuestos a acceder a este pago.



Con esto, de acuerdo a cálculos de la administración, se espera recaudar más de 170.000 millones de pesos durante el primer año y más de 400.000 millones de pesos en cinco años.



Pero esta no es la única novedad que trae la medida para este 2020. El decreto también establece que los carros blindados, alrededor de 15.000 y que hoy no son objeto de la restricción, empezarán a tener pico y placa. Sin embargo, también podrán beneficiarse del pago para la libre circulación. Los blindados que hagan parte de la Unidad Nacional de Protección seguirán exentos.

Finalmente, aunque todavía está en estudio de impacto y no se ha dicho cuándo se empezará a aplicar, esta semana se conoció la propuesta del nuevo alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, de implementar para los días festivos, en plan retorno, un pico y placa en la Autosur.



“Es una propuesta que está en estudio y socialización. Lo que buscamos con el pico y placa los lunes festivos en operación retorno es mejorar el tiempo de recorrido entre Girardot y Bogotá para todos los que salen a su fin de semana de descanso, y que a la par se beneficien los habitantes de Soacha para no dividir la ciudad y que no haya heridos en la Autosur”, explicó Saldarriaga.



El mandatario municipal ya habló con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para valorar la pertinencia de la medida, y acordaron una reunión con el Ministerio de Transporte en las próximas semanas.



“Estamos hablando solo de lunes de puente festivo, en un solo sentido en el perímetro urbano de Soacha en la Autosur, sentido Girardot-Bogotá. A donde hemos llegado es que de 12 a 4 p. m. sean los pares y de 4 a 8 p. m., los impares. Las personas que quieran salir de Bogotá no van a tener pico y placa, y tampoco el resto de Soacha”, dijo el alcalde Saldarriaga.



