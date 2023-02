¿Qué pasará con quienes pagaron el pico y placa solidario ahora que este se suspendió debido a la alerta ambiental que atraviesa Bogotá? Esa es la pregunta que se hacen los cerca de 58.000 conductores que pagaron por poder usar sus carros sin restricciones.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, explicó que a aquellos conductores se les 'congelarán' los días en que no puedan usar sus carros para que los usen después de que se acabe la alerta ambiental.

"La medida comienza mañana (28 de febrero). Estos cuatro días se van a mover en el tiempo. Van a tener derecho al servicio que pagaron, pero posteriormente", explicó Ávila.



La suspensión del pico y placa solidario comenzará a regir desde este martes 28 de febrero y terminará el viernes 3 de marzo próximo.



La funcionaria precisó que quienes pagaron la mensualidad del pico y placa solidario tendrán una semana más de vigencia del permiso. Ávila reveló que cerca de 58.000 personas hacen parte del programa.



La compensación será, por ahora, de una semana. Todo depende de que las mediciones de la calidad del aire no obliguen a extender la suspensión del pico y placa solidario en la capital.



La Secretaría de Movilidad señaló que la suspensión del pico y placa solidario ha sido socializada ampliamente y quienes no acaten la medida tendrán que asumir las sanciones respectivas a la violación de la restricción de pico y placa.



Por su parte, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, informó que en las últimas horas se detectó un incremento en la contaminación del aire de la ciudad ocasionado por una gran cantidad de material particulado.



Las autoridades les reiteraron a los habitantes de Bogotá las medidas que se tomaron por la alerta ambiental: el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público, como buses, taxis, TransMilenio y cable aéreo y suspensión de actividades físicas al aire libre en los colegios públicos y privados entre las 6 y las 10 de la mañana.



Además, se pide, en lo posible, no enviar a clases a los niños con enfermedades respiratorias y evitar hacer deporte en el horario mencionado anteriormente.



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

