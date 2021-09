Listas las reglas para pagar y no tener pico y placa

A partir de hoy, el modelo de ‘Pico y placa solidario’, la estrategia para pagar a fin de no tener pico y placa en Bogotá, cambiará. Hasta ayer, solo se podía pagar 2’066.200 pesos para no tener restricción por seis meses. Pero ahora, el esquema será más flexible: usted, si lo desea, podrá pagar para no tener pico y placa por un día, por mes o por semestre. Además, podrá pagar más o menos dependiendo del avalúo de su carro, del tipo de combustible que utilice y de dónde haya sido registrado el vehículo.



En esencia, usted podría pagar entre 51.700 y 97.700 pesos por no tener pico y placa por un día; entre 413.200 y 780.900 pesos, por un mes; y entre 2’066.200 y 3’905.100 pesos por el semestre.

En fin, todas las reglas de esta nueva estrategia están contenidas en la resolución 83464, que se colgó en las últimas horas en la página web de la Alcaldía Mayor y que convierte a Bogotá en la primera ciudad de Colombia en implementar el cobro por congestión. Este tipo de medidas están diseñadas para que los conductores que causen externalidades (como usar el carro en horas pico) paguen una tarifa monetaria y social por eso. EL TIEMPO le explica lo que debe saber del nuevo modelo.



El efecto inmediato de la aplicación es que más de 17.000 carros blindados deben pagar si quieren transitar en pico y placa. Y que los recursos que se capten serán para transformar el transporte público, con el fin de que sea más amigable con el medioambiente.

¿Quiénes pueden acceder?

El ‘Pico y placa solidario’ lo pueden pagar personas naturales o jurídicas que quieran evitar tener pico y placa y, voluntariamente, decidan pagar. Pero hay condiciones. Según el artículo 7 de la resolución, no podrán acceder a este modelo quienes no tengan el Soat o la revisión técnico-mecánica al día o quienes tengan una multa de tránsito pendiente de pago.

¿Qué hay que hacer?

Usted debe acceder a www.movilidadbogota.gov.co e ingresar al aplicativo de Permiso Especial de Acceso a Área de Restricción Vehicular (PEAARV). Una vez allí, debe seguir las instrucciones, diligenciar la información requerida y completar tres pasos: pagar, atender una sensibilización virtual y seleccionar un servicio social para prestar.



El primer paso, pagar, se puede hacer a través de PSE. Una vez esté registrado en la plataforma, pasará al paso dos.



En este, se le pedirá que asista a un módulo de sensibilización virtual que consistirá en una serie de contenidos (teóricos o audiovisuales) sobre impactos sociales, ambientales y de seguridad vial que derivan del uso de carro particular. Este curso, una vez finalizado y aprobado, le será válido por un año: es decir, no debe repetir el proceso cada vez que pague.



Finalmente, el sistema le ofrecerá opciones para que la persona (solo la natural, no la jurídica) haga un servicio social como “contraprestación voluntaria” a la ciudad por usar su carro en horas pico. Esto puede ser, por ejemplo, plantar un árbol con el Jardín Botánico o reciclar un determinado monto de material aprovechable.

¿Cuánto hay que pagar?

Depende. Para determinar el monto, la Secretaría de Movilidad diseñó una fórmula que arroja el valor por pagar (VPP) que tiene en cuenta cuatro variables: cuánto tiempo quiere pagar para tener el permiso (VBPi), el avalúo comercial del carro (A), dónde está registrado el vehículo (M) y el tipo de combustible, cilindraje y modelo del carro (B).



La fórmula, al final, es VPP = VBPi × A × M × B.

¿Cuánto vale cada factor?

VBPi o 'El Tiempo'

6 meses: 2'066.200

1 mes: 413.200

1 día: 51.700



A o 'El avalúo'

Desde 0 hasta 49'470.000: Multiplique por 1

Desde 49'470.001 hasta 111'305.000: Por 1,25

Desde 111'305.001 y en adelante: Por 1,5



M o 'El lugar de registro'

Bogotá: Multiplique por 1

Otros municipios: Multiplique por 1,05



B o 'Tipo de combustible'

Multiplique por 1, por 1,1 o por 1,2 dependiendo de su vehículo (vea la resolución 83464 de 2021).

Para entenderlo mejor, vea este ejemplo. Un conductor tiene un Fiat Uno Way, modelo 2020, de gasolina corriente, de un cilindraje de 1.400, registrado en Bogotá y quiere pagar para no tener pico y placa por un día.



La fórmula sería VPP = 51.700 * 1 * 1 * 1.



¿Por qué? Porque un día sin pico y placa vale 51.700 pesos; porque el carro está avaluado por menos 49’470.000 pesos (entonces multiplica por 1); porque el carro está registrado en Bogotá (entonces multiplica por 1); y porque el cilindraje, modelo y combustible del carro, según la tabla de la resolución indican que se debe multiplicar por 1. Es decir, ese Fiat Uno Way debe pagar 51.700 por un día sin pico y placa.



Pero... otro carro más antiguo y con otras características pagaría más. Repitamos el ejemplo con un Mazda 626 L, modelo 1989, de gasolina corriente, de cilindraje de 1.800, registrado en Chía (Cundinamarca) y que, también quiera pagar para no tener pico y placa por un día.



La fórmula sería VPP = 51.700 * 1 * 1,05 * 1,2.



¿Por qué? Porque un día sin pico y placa vale 51.700 pesos; porque el carro está avaluado por menos 49’470.000 pesos (entonces multiplica por 1); porque el carro está registrado en Chía (entonces multiplica por 1,05); y porque el cilindraje, modelo y combustible del carro, según la tabla de la resolución indican que se debe multiplicar por 1,2. Es decir, ese Mazda 626 L debe pagar 65.142 pesos (redondeado, sería 65.100 pesos) por un día sin pico y placa.

