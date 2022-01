Desde el 2019, Bogotá cuenta con una alternativa para pagar por no tener pico y placa. El 10 de diciembre de 2019, en los últimos días de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, se expidió el decreto 749 de 2019, que expidió los primeros lineamientos de lo que hoy conocemos como Pico y Placa Solidario.



La medida se aplicó, formalmente, desde el 2020 y consistía en un pago semestral para no tener restricción vehicular. Pero, luego, en 2021, la Alcaldía de Claudia López hizo una modificación para que el ciudadano interesado pudiera pagar ya no solo por semestre, sino por día o por mes una tarifa diferenciada para no tener pico y placa.



Ahora, en 2022, la Secretaría de Movilidad está preparando una nueva modificación para flexibilizar aún más el pago.



Según le ha explicado la entidad en distintos escenarios a EL TIEMPO, durante este 2022, se estructurará una nueva alternativa de Pico y Placa Solidario.

"Estamos trabajando con una empresa que se llama ClearRoute para poder trabajar en la determinación de cuántos son los kilómetros que yo me muevo durante mis viajes para poder tener una cuarta alternativa que ya no sea adquirir el día, el mes o el semestre sino poder adquirir un viaje específico", aseguró, en diciembre, el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Noticia que, luego, reconfirmó en una entrevista exclusiva con este diario, en la que explicó que la entidad trabajará para "poder reducir esa unidad de tiempo, ya no a día, sino a viaje".



"Este primer semestre de este año 2022 vamos a seguir trabajando con distintas firmas para poder entender cómo podemos cobrar por viaje por kilómetro", añadió y aseguró que, si el proyecto sale bien, ese modelo podría ejecutarse este mismo año.

"Es uno de los proyectos que Felipe Ramírez seguramente va a continuar y es entender cómo podemos hacer para ir bajando esa ventana de tiempo, esa unidad de tiempo. Empezamos con 6 meses, la dejamos a un mes, la bajamos a un día, el siguiente paso es un piloto que vamos a desarrollar este primer semestre para poder cobrar por kilómetro. Esto es algo que venimos trabajando también con Waze. Waze ha sido un socio estratégico y fundamental para nosotros. Es una aplicación que cuenta con una penetración, una masividad en las descargas y que cuenta con todas las herramientas tecnológicas. Si hay más aplicaciones que nos pueden ayudar es lo que vamos a determinar en estos 6 meses de piloto, para poder empezar a cobrar ya no podía sino por kilómetro. Ya está incorporado la tasa de contaminación y eso es lo que estamos haciendo hoy", detalló el Secretario que, de hecho, terminará labores este 15 de enero.

