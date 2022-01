En medio de los cambios implementados en el pico y placa en los últimos días en Bogotá, algunos sector han asegurado haber salido afectados.



Ese es el caso del sector gastronómico. Según aseguró Guillermo Gómez París, presidente de Acodres (Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica) los restaurantes resultaron impactados en medio del Pico y Placa Regional que se aplicó este lunes festivo.



(Le puede interesar: 'La Tía Pico y Placa': el divertido emprendimiento en Tik Tok)

"La gente en Bogotá no salió a comer. No es cuestión solo de la gente que retorna de sus viajes y hace la parada para comer, sino de la gente que está en Bogotá y sale el festivo al restaurante o a los centros comerciales que están en las afueras. Este lunes hubo una fuerte caída en ventas", asegura Gómez y añade que este lunes era "el último día de temporada".



"Cuando a las familias les dicen 'hay pico y placa', la gente no sale. Y así pasó: el reporte de ventas fue muy malo", argumentó Gómez e indicó que ya Acodres cuenta con cifras de baja en ventas en restaurantes de Chía, Cajicá, Mosquera y Funza. En este momento, Acodres está terminando de consolidar las cifras de otros municipios para, eventualmente, poner el tema sobre la mesa en la Alcaldía de Bogotá.



Ahora, por el lado del pico y placa extendido entresemana, también hay preocupación. "Estamos advirtiendo que algo puede pasar (en el sector gastronómico). (Pero) No tenemos cómo medir el impacto esta semana, pues es una de las peores semanas para la industria, la gente llega del festivo de Reyes con poquito ánimo de consumir", afirma Gómez quien, en todo caso, teme una disminución en la afluencia de comensales.



"Como gremio prevemos que el impacto va a ser negativo para el servicio a la mesa, que es el que genera empleo. El domicilio no es la fuente principal de ingresos de la industria, el modelo de negocio se soporta en le servicio a la mesa", dice.

(Para seguir leyendo: ¿Para qué son los impuestos de los vehículos?)

EL TIEMPO