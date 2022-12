Los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; en días impares, no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.

Las sanciones por el incumplimiento de la medida de pico y placa están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. La multa equivale en el 2022 a $468.500; además, el vehículo será inmovilizado. Este calendario puede estar sujeto a cambios por época decembrina

Pico y placa para vehículos particulares



Semana del 1 al 4 de diciembre



Jueves 1: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Viernes 2: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Sábado 3: No aplica

Domingo 4: No aplica



Semana del 5 al 11 de diciembre



Lunes 5: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Martes 6: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Miércoles 7: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Jueves festivo 8: No aplica

Viernes 9: La restricción aplica para placas terminadas 1,3,5,7 y 9

Sábado 10: No aplica

Domingo 11: No aplica



Semana del 12 al 18 de diciembre



Lunes 12: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Martes 13: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Miércoles 14: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Jueves 15: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Viernes 16: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Sábado 17: No aplica

Domingo 18: No aplica



Semana del 19 al 25 de diciembre



Lunes 19: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Martes 20: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Miércoles 21: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Jueves 22: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Viernes 23: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Sábado 24: No aplica

Domingo 25: No aplica



Semana del 26 al 31 de diciembre



Lunes 26: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Martes 27: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Miércoles 28: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Jueves 29: La restricción aplica para placas terminadas en 1,3,5,7 y 9

Viernes 30: La restricción aplica para placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Sábado 31: No aplica



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA