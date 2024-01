Pico y placa para vehículos de carga en Bogotá por la alerta zonal de incendios

🔴Durante la #AlertaAmbiental, así funciona el pico y placa de lunes a sábado para los vehículos de carga modelo igual o anterior al 2014:



🚚Placas impares NO pueden circular entre las 6 a.m. y la 1 p.m.



🚛Placas pares NO pueden circular entre la 1 p.m. y las 8 p.m. pic.twitter.com/hc6ZGbkAH2