A partir de hoy y hasta el final de septiembre, los conductores de taxis en Bogotá deben tener en cuenta las restricciones de pico y placa que estarán vigentes de lunes a sábado, desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Esta medida busca aliviar la congestión vehicular en la ciudad y promover el uso de transportes alternativos.



Durante los días hábiles de la semana, la restricción de pico y placa para taxis se aplicará según el último número de la placa de cada vehículo. Sin embargo, es importante mencionar que esta restricción no se aplicará los domingos ni los días festivos en la ciudad.



Pico y placa para taxis durante septiembre en Bogotá

Pico y placa para taxis durante septiembre en Bogotá. Foto: Jaiver Nieto

Del 1 al 3 de septiembre:



Viernes 1: Placas terminadas en 5-6

Sábado 2: Placas terminadas en 7-8

Domingo 3: No aplica



Semana del 4 al 10 de septiembre:



Lunes 4: Placas terminadas en 9-0

Martes 5: Placas terminadas en 1-2

Miércoles 6: Placas terminadas en 3-4

Jueves 7: Placas terminadas en 5-6

Viernes 8: Placas terminadas en 7-8

Sábado 9: Placas terminadas en 9-0

Domingo 10: No aplica



Semana del 11 al 17 de septiembre:



Lunes 11: Placas terminadas en 1-2

Martes 12: Placas terminadas en 3-4

Miércoles 13: Placas terminadas en 5-6

Jueves 14: Placas terminadas en 7-8

Viernes 15: Placas terminadas en 9-0

Sábado 16: Placas terminadas en 1-2

Domingo 17: No aplica

Pico y placa para taxis. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Semana del 18 al 24 de septiembre:



Lunes 18: Placas terminadas en 3-4

Martes 19: Placas terminadas en 5-6

Miércoles 20: Placas terminadas en 7-8

Jueves 21: Placas terminadas en 9-0

Viernes 22: Placas terminadas en 1-2

Sábado 23: Placas terminadas en 3-4

Domingo 24: No aplica



Semana del 25 al 30 de septiembre:



Lunes 25: Placas terminadas en 5-6

Martes 26: Placas terminadas en 7-8

Miércoles 27: Placas terminadas en 9-0

Jueves 28: Placas terminadas en 1-2

Viernes 29: Placas terminadas en 3-4

Sábado 30: Placas terminadas en 5-6



Esta medida es fundamental para mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los niveles de tráfico. Los conductores de taxis deben estar informados sobre las fechas y placas en las que aplica la restricción, a fin de evitar multas y contribuir al mejoramiento del flujo vehicular en Bogotá.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.