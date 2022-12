Luego de que la Secretaría de Movilidad anunciara la modificación del esquema de restricción vehicular particular, el final de la medida del carro compartido y el aumento de la tarifa del pico y placa solidario a partir del 10 de enero del 2023, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, habló sobre si la medida se extenderá para las motocicletas.

Si bien desde la entidad señalaron que con el cambio en la medida buscan liberar en un 18 por ciento la carga de vehículos sobre las vías de la capital —en un año que estará marcado, nuevamente, por los frentes de obras— y la misma alcaldesa Claudia López afirmó que los cambios buscan incentivar el uso del transporte público, para los expertos en temas de movilidad esta modificación podría no tener efectos en los problemas que enfrenta la ciudad si no se aplica también a los vehículos de dos ruedas.



El director de Futuros Urbanos, Ómar Oróstegui, considera que "es necesario que la administración explique las razones técnicas por las cuales las motocicletas aún no les aplica la medida de pico y placa", señaló.



Al respecto, la funcionaria señaló que por ahora no se contempla ninguna medida para restringir la movilidad de las motos.

Desde el 10 de enero del 2023 el Pico y placa para vehículos particulares rotará así: Días pares circulan los de placa 6, 7, 8, 9 y 0, y días impares circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.



Se elimina la medida de Carro Compartido y se mantiene el Pico y Placa Solidario. pic.twitter.com/dBsrO1YA1J — Deyanira Avila (@Deyaniravilam) December 23, 2022

"(Con los carros) tenemos una capacidad de carga en cada vehículo de 5 pasajeros, las motos solo tienen dos y efectivamente están llevando su capacidad", señaló.



Según Ávila, lo que buscan es optimizar el uso del espacio. "Por eso es que nosotros privilegiamos la movilidad sostenible, la caminata, el uso de la bicicleta, que es tan importante en Bogotá y obviamente el uso del transporte público", agregó.



La funcionario señaló que "por el momento estamos trabajando medidas para los vehículos particulares, para los carros y no tenemos contemplada ninguna medida con las motos en Bogotá".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias