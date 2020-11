Vea cómo será el ‘pico y placa’ en Bogotá durante noviembre

A finales de septiembre la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el regreso del ‘pico y placa’ en la ciudad, una medida que estuvo suspendida durante varios meses debido a la emergencia por covid-19.



Con la ‘nueva normalidad’ el tráfico vehicular aumentó, por lo que la medida continuará en vigencia para el mes de noviembre.



La Secretaría de Movilidad dio a conocer los horarios y excepciones que por ahora rigen desde el 2 hasta el 9 de noviembre para carros particulares. Quienes no cumplan la medida podrán recibir una multa de 438.000 pesos.



-Lunes 2 de noviembre: no aplicó la restricción.



-Martes 3 de noviembre: restricción de movilidad para vehículos terminados en placas 1 – 3 – 5 – 7 – 9 desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m y las 7:30 p.m.



-Miércoles 4 de noviembre: no podrán movilizarse vehículos con placas terminadas en 0- 2 - 4 - 6 - 8 desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



-Jueves 5 de noviembre: vehículos con placas que terminen en 1 – 3 – 5 – 7 – 9 tendrán restricción desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m.



-Viernes 6 de noviembre: vehículos con placas que finalicen en 0 - 2 - 4 - 6 - 8 no se podrán movilizar entre 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



-Sábado 7 de noviembre: no aplica la medida.



-Domingo 8 de noviembre: no aplica la medida.



-Lunes 9 de noviembre: tendrán restricción de movilidad las placas 1 – 3 – 5 – 7 – 9 desde las 6:00 a.m. a las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Los fines de semana no hay 'pico y placa' para vehículos particulares. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por su parte, los taxis que tengan ‘pico y placa’ no podrán movilizarse entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de los días asignados.



-Lunes 2 de noviembre: no aplicó la medida.



-Martes 3 de noviembre: placas terminadas en 5 y 6.



-Miércoles 4 de noviembre: placas terminadas en 7 y 8.



-Jueves 5 de noviembre: placas terminadas en 9 y 0.



-Viernes 6 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.



-Sábado 7 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4.



-Domingo 8 de noviembre: no aplica la medida.



Recuerde que, si hace uso de vehículo particular compartido, puede registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y obtener un permiso para circular incluso en días de ‘pico y placa’. Sin embargo, cabe aclarar que la excepción solo aplica cuando el carro lleva tres o más pasajeros que se movilizan desde el mismo punto y hacia el mismo destino.



El trámite debe realizarse cada semana y si se incumplen estos requerimientos, puede perder este beneficio por seis meses y recibir un comparendo.



De igual manera, la Alcaldía ofrece a los ciudadanos la opción del ‘pico y placa solidario’ que consiste en pagar una suma de 2.066.200 (dos millones sesenta y seis mil doscientos pesos) para circular sin ninguna restricción durante un periodo de seis meses.



La inscripción se realiza a través de la página web de la Secretaría de Movilidad. Allí deberá diligenciar el formulario y realizar el pago correspondiente.

